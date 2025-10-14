হোম > খেলা > ফুটবল

হারের পর চাকরি হারালেন সুইডেন কোচ

ক্রীড়া ডেস্ক    

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে টানা ৩ ম্যাচ হারল সুইডেন। এই জেরে চাকরি হারালেন ইয়ন ডাল টমাসন। ছবি: এক্স

২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে বাজে সময় পার করছে সুইডেন। সেই বাজে সময়কে আরও দীর্ঘ করে সবশেষ ম্যাচে কসোভোর কাছে ১–০ গোলে হেরেছে সুইডিশরা। এই হারে কপাল পুড়ল দলটির প্রধান কোচ ইয়ন ডাল টমাসনের।

কসোভোর কাছে হারার পর টমাসনকে বরখাস্ত করেছে সুইডিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। আজ এক বিবৃতিতে দেশটির ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। ২০২৪ সালে টমাসনকে নিয়োগ দিয়েছিল সুইডিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। সুইডেনের প্রথম বিদেশি কোচ তিনি।

কসোভোর বিপক্ষে নিজেদের মাঠে বল দখল এবং আক্রমণে এগিয়ে ছিল সুইডেন। কিন্তু কাজের কাজ সেই গোলটাই করতে পারেনি স্বাগতিকরা। তাদের আরও একটি ব্যর্থতার দিনে ম্যাচের ৩২ মিনিটে কসোভোর হয়ে জয়সূচক গোল করেন ফিসনিক আসলানি।

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ইউেরাপিয়ান অঞ্চলের ‘বি’ গ্রুপের তলানীতে অবস্থান করছে সুইডেন। ৪ ম্যাচে ৩ হারের বিপরীতে একটিতে ড্র করেছে তারা। দলটির সংগ্রহ ১ পয়েন্ট। ৭ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে কসোভো। শীর্ষে থাকা সুইজারল্যান্ডের নামের পাশে শোভা পাচ্ছে ১০ পয়েন্ট। ৩ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে আছে স্লোভেনিয়া।

