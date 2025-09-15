৬-০ গোলে জয়ের রাতে ইতিহাসের পাতায় বার্সা

ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে প্রথম গোল পেতে ২৯ মিনিট পর্যন্ত বার্সেলোনার অপেক্ষা করতে হয়েছে। পরবর্তীতে রীতিমতো তাণ্ডব চালিয়েছে বার্সা। গুনে গুনে ভ্যালেন্সিয়ার জালে ৬ গোল দিয়েছে কাতালানরা। গোলবন্যার রাতে বার্সা নাম লিখিয়েছে ইতিহাসের পাতায়।
নতুন করে তৈরি হওয়া ক্যাম্প ন্যুতে এখনো খেলার অনুমতি পাওয়া যায়নি। বার্সেলোনাকে তাই ছয় হাজার দর্শকের ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ইয়োহান ক্রুইফ স্টেডিয়ামে খেলতে হয়েছে। মাঠ ছোট হলেও সেটা বার্সার পারফরম্যান্সে প্রভাব পড়েনি। ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে বার্সা জিতেছে ৬-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে। রবার্ট লেভানডফস্কি, রাফিনিয়া, ফারমিন লোপেজ—এই তিন ফুটবলার করেছেন জোড়া গোল। যার মধ্যে রাফিনিয়া, লেভানডফস্কি বদলি হিসেবে নেমে করেছেন জোড়া গোল। একবিংশ শতাব্দীতে প্রথমবারের মতো দুই বদলি ফুটবলার এক ম্যাচে জোড়া গোল করার কীর্তি বার্সেলোনার ইতিহাসে এবারই প্রথম। শুধু শতাব্দীর হিসেবেই নয়, পুরো লা লিগার ইতিহাসে এক ম্যাচে দুই ফুটবলারের জোড়া গোল করার ঘটনা ঘটেছে প্রথমবারের মতো।
চোটে পড়ায় লামিনে ইয়ামাল গত রাতে ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে খেলতে পারেননি। প্রথমার্ধের শুরুতে দাপট দেখিয়ে খেলেও গোলের সুযোগ তৈরি করতে পারছিল না বার্সেলোনা। ফেরান তরেস, মার্কাস রাশফোর্ড নষ্ট করেন একাধিক সুযোগ। ২৯ মিনিটে লোপেজের গোলে বার্সা ম্যাচে পায় প্রথম গোল। তাঁকে গোল করতে সহায়তা করেন তরেস। প্রথমার্ধ বার্সা শেষ করে ১-০ গোলে এগিয়ে থেকে।
দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হতে না হতেই খেলোয়াড় বদল করেন বার্সা কোচ হ্যানসি ফ্লিক। ৪৬ মিনিটে রুনি বার্ডঘির পরিবর্তে নামেন রাফিনিয়া। বার্সার গোলবন্যার শুরু যে এখান থেকেই। ৫৩ মিনিটে রাশফোর্ডের ক্রস থেকে গোল করেন রাফিনিয়া। ৫৬ মিনিটে দূরপাল্লার শটে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন লোপেজ।
লোপেজের ১০ মিনিট পর রাফিনিয়া পেয়েছেন নিজের দ্বিতীয় গোল। ৫৬ মিনিটে লোপেজের পাস রিসিভ করে একেবারে কাছ থেকে লক্ষ্যভেদ করেন রাফিনিয়া। এরপর ৬৮ মিনিটে তরেসের বদলি হিসেবে নামেন লেভানডভস্কি। ৭৬ মিনিটে দানি অলমোর অ্যাসিস্টে গোল করেন লেভা। গোলের পর গোল করতে থাকা বার্সা ষষ্ঠ গোল পায় ৮৬ মিনিটে। মার্ক বার্নালের অ্যাসিস্টে লেভা করেন নিজের দ্বিতীয় গোল।
৬-০ গোলের জয়ে বার্সেলোনা এখন ২০২৫-২৬ মৌসুমের লা লিগার পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে। ৪ ম্যাচে বার্সার পয়েন্ট ১০। পূর্ণ ১২ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে রিয়াল মাদ্রিদ। তিন ও চারে থাকা হেতাফে ও আতলেতিক ক্লাব বিলবাও উভয়েরই পয়েন্ট ৯। পয়েন্ট তালিকার চারে থাকা প্রত্যেকেই খেলেছে চারটি করে ম্যাচ।