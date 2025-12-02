ইউরোপীয় দলের বিপক্ষে আজ বাংলাদেশের মেয়েদের পরীক্ষা

যেকোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচের আগে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলাটা একধরনের রীতি। জাতীয় স্টেডিয়ামে আজ সন্ধ্যা ৭টায় প্রথমবারের মতো আজারবাইজানের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। অথচ এই ম্যাচের আগের দিন কোচ কিংবা ফুটবলার কাউকেই সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ করে দেয়নি বাফুফে। এমনকি সকাল ৬টায় দলের যে অনুশীলন হয়েছে, সেটাও জানিয়েছে দুপুরের দিকে।
ত্রিদেশীয় সিরিজের প্রথম ম্যাচে মালয়েশিয়ার কাছে ১-০ গোলে হারের পর যারপরনাই ক্ষুব্ধ ছিলেন বাংলাদেশ কোচ পিটার বাটলার। তাঁর হাইলাইন ডিফেন্স কৌশল সেই ম্যাচে দলকে ডোবালেও কোনো সমালোচনা শুনতে নারাজ তিনি। এমনকি বাফুফের নারী উইংয়ের প্রধান মাহফুজা আক্তার কিরণও তাঁর এই কৌশলে সন্তুষ্ট নন। বিপরীতে বাটলারের জবাব, ‘মিস কিরণের আধুনিক ফুটবল নিয়ে কোনো ধারণা নেই।’
এশিয়ান কাপে নাম লেখানোর পর থেকে শুধু হারের মুখ দেখে যাচ্ছে বাংলাদেশ। থাইল্যান্ড সফরে হেরেছে টানা দুই ম্যাচ। এর পর থেকেই কাঠগড়ায় বাটলারের হাইলাইন ডিফেন্স। দুই সেন্টারব্যাক কোহাতি কিসকু ও অধিনায়ক আফঈদা খন্দকার পারফর্ম করছেন না প্রত্যাশা অনুযায়ী। সেদিকে না গিয়ে বাটলারের অভিযোগ বরং বাইরে থেকে কেউ দলের পরিবেশ নষ্ট করার চেষ্টা করছে। তাতেই বোঝা যায়, দলের ভেতর খুব একটা স্বস্তির আবহ বিরাজ করছে না। আগামী বছরের মার্চে অস্ট্রেলিয়ায় এশিয়ান কাপ খেলতে যাওয়ার আগে এমন কিছু নিশ্চয়ই সুখকর নয়।
মাঠের চেয়ে মাঠের বাইরের ঘটনা নিয়েই এখন আলোচনা সয়লাব। তা ভুলিয়ে দিতে পারে আজারবাইজানের (৭৪) বিপক্ষে জয়। র্যাঙ্কিংয়ে ৩০ ধাপ এগিয়ে দলের বিপক্ষেও যে বাটলার হাইলাইন ডিফেন্স খেলাবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এমনকি আজারবাইজান কোচ আসগারোভ সিয়াসাতও সেটা জানেন। গতকাল তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশের ম্যাচের বিষয়ে বলতে গেলে আমাদের যদি বলতে হয়, আমরা তাদের খেলার পরিকল্পনা, দলগত ঐক্য, শক্তিশালী দিক এবং দুর্বল দিকগুলো জানি। আমরা জানি, তাদের শক্তিশালী দিক হলো তারা আক্রমণে যাওয়ার সময় ভালো কাজ করে এবং তাদের দ্রুতগতির খেলোয়াড় আছে।’
প্রথম ম্যাচে মালয়েশিয়ার বিপক্ষে ২-০ গোলের জয় পেয়েছে আজারবাইজান। বাংলাদেশও মালয়েশিয়াকে হারাতে পারত বলে মনে করেন সিয়াসাত। তিনি বলেন, ‘আমি মনে করি, যদি বাংলাদেশ দল তাদের শেষ ম্যাচের সময় পাওয়া সব সুযোগ ব্যবহার করতে পারত, তবে তারা ম্যাচের স্কোর পরিবর্তন করতে পারত এবং জিততে পারত।’