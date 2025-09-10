হোম > খেলা > ফুটবল

দুই লাল কার্ডের ম্যাচে হারল মেসিবিহীন আর্জেন্টিনা, হারল ব্রাজিলও

ক্রীড়া ডেস্ক    

লিওনেল মেসি খেলেননি। মেসিবিহীন আর্জেন্টিনা হজম করেছে একটি লাল কার্ড। হেরেছে ইকুয়েডরের কাছে। ছবি: এএফপি

ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ম্যাচের পর লিওনেল মেসিকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল। আর্জেন্টিনাকে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের শেষ ম্যাচ তাই খেলতে হয়েছে মেসিকে ছাড়াই। আর্জেন্টাইন তারকা ফরোয়ার্ডকে ছাড়া ম্যাচটি তাদের জন্য হয়েছে ভুলে যাওয়ার মতোই।

বাংলাদেশ সময় আজ ভোরে ইকুয়েডরের মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে বাছাইপর্বের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে আর্জেন্টিনা-ইকুয়েডর। এই ম্যাচে দুই দলেরই একজন করে ফুটবলার দেখেছেন লাল কার্ড। ম্যাচটা আর্জেন্টিনা হেরেছে ১-০ গোলে। একই সময় তাদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিল খেলেছে বলিভিয়ার বিপক্ষে। বলিভিয়ার এল আলতো স্টেডিয়ামে বাছাইপর্বের ম্যাচে ব্রাজিলকে ১-০ গোলে হারিয়েছে বলিভিয়া।

বলিভিয়ার কাছে ১-০ গোলে হারল ব্রাজিল। ছবি: এএফপি

বাছাইপর্বের শেষটা হার দিয়ে হলেও সেটা খুব একটা প্রভাব ফেলেনি ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার ওপর। দুই দলই ২০২৬ বিশ্বকাপের মূলপর্বের টিকিট কেটেছে। ১৮ ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইপর্বের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থেকে শেষ করেছে আর্জেন্টিনা। দুইয়ে থাকা ইকুয়েডরের পয়েন্ট ২৯। সমান ২৮ পয়েন্ট হলেও গোল ব্যবধানের কারণে পয়েন্ট টেবিলের তিন, চার, পাঁচ ও ছয়ে কলম্বিয়া, উরুগুয়ে, ব্রাজিল ও প্যারাগুয়ে। প্রত্যেকেই খেলেছে ১৮টি করে ম্যাচ।

