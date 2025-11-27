৭ মিনিটে হ্যাটট্রিক করে এমবাপ্পে এখন রোনালদোর পাশে

অলিম্পিয়াকোস-রিয়াল মাদ্রিদ নাকি এমবাপ্পে-অলিম্পিয়াকোস—গত রাতে কারাইসকাকিস স্টেডিয়ামে চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচটিকে ভক্ত-সমর্থকেরা চাইলে যেকোনো নামে ডাকতে পারেন। চার গোলের চারটিই করে কিলিয়ান এমবাপ্পে বসে গেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর পাশে। রোনালদোর পাশে নাম লেখাতে গিয়ে এমবাপ্পে ৭ মিনিটে হ্যাটট্রিক করেছেন।
কারাইসকাকিস স্টেডিয়ামে ম্যাচে অলিম্পিয়াকোস-রিয়াল মাদ্রিদের লড়াইটা হয়েছে সমানে সমানে। ৭ গোলের রোমাঞ্চে রিয়াল মাদ্রিদ জিতেছে ৪-৩ গোলে। ২২, ২৪, ২৯ ও ৬০ মিনিটে গোল চারটি করেছেন এমবাপ্পে। চ্যাম্পিয়নস লিগে রিয়ালের হয়ে এক ম্যাচে চার গোল করার কীর্তি শুধু রোনালদো আর এমবাপ্পের। ২০১৫ সালে মালমোর বিপক্ষে চার গোল করেছিলেন রোনালদো। তাতে রিয়াল মাদ্রিদ ৮-০ গোলের বিশাল জয় পেয়েছিল।
এমবাপ্পে গত রাতে অলিম্পিয়াকোসের বিপক্ষে ৪ গোলের মধ্যে দুটিই করেছেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের অ্যাসিস্টে। অপর দুই গোল করতে এমবাপ্পেকে সহায়তা করেছেন এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গা ও আর্দা গুলার। চার গোল করে দলকে জিতিয়ে উচ্ছ্বসিত এমবাপ্পে বলেন,‘খুবই খুশি আমি। গোল করাটা সব সময়ই আনন্দের। সতীর্থরা আমাকে অ্যাসিস্ট করেছেন। এমন খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। সব সময় গোলের চেষ্টা করি। কখনো হয়। কখনো হয় না।’
সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে রিয়াল মাদ্রিদ সবশেষ ম্যাচ জিতেছিল ১ নভেম্বর। লা লিগার সেই ম্যাচে ভ্যালেন্সিয়াকে ৪-০ গোলে হারিয়েছিল রিয়াল। এরপর টানা তিন ম্যাচে জয়ের দেখা পায়নি লস ব্লাঙ্কোসরা। যার মধ্যে চ্যাম্পিয়নস লিগে লিভারপুলের কাছে রিয়ালের হারের ঘটনা রয়েছে। রায়ো ভায়োকানো, এলচে—লা লিগায় এই দুই দলের বিপক্ষে ড্র করেছে রিয়াল। গতকাল অলিম্পিয়াকোসকে হারাতেও বেশ বেগ পেতে হয়েছে রিয়ালের। ৮ মিনিটে চিকুইনহো গোল করে অলিম্পিয়াকোসকে এগিয়ে দেন। তবে এমবাপ্পের হ্যাটট্রিকে ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় রিয়াল।
প্রথমার্ধে পিছিয়ে থাকা অলিম্পিয়াকোস দ্বিতীয়ার্ধে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায়। ৫২ ও ৮১ মিনিটে মেহদী তারেমি ও আইয়ুব আল কাবি গোল করে অলিম্পিয়াকোসকে তাঁরা সমতায় ফিরিয়েছেন। ৬০ মিনিটে এমবাপ্পের গোলটাই মূলত ম্যাচে পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। ৪-৩ গোলে জয়ের পর ফরাসি ফরোয়ার্ড বলেন, ‘জেতা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমাদের মতো দলের জন্য তিন ম্যাচ না জেতা অনেক বড় ব্যাপার। বেশ ভালো লাগছে।’
চ্যাম্পিয়নস লিগ ইতিহাসে দ্বিতীয় দ্রুততম হ্যাটট্রিকের কীর্তি এখন এমবাপ্পের। ৬ মিনিট ১২ সেকেন্ডে হ্যাটট্রিক করে এই টুর্নামেন্টে দ্রুততম হ্যাটট্রিকের কীর্তি মোহাম্মদ সালাহর। ২০২২ সালে সালাহর হ্যাটট্রিকে লিভারপুল ৭-১ গোলে জিতেছিল রেঞ্জার্সের বিপক্ষে। এমবাপ্পেময় ম্যাচে ৪-৩ গোলে জিতে পয়েন্ট তালিকায় সেরা পাঁচে উঠে এসেছে রিয়াল। ৫ ম্যাচে ৪ জয় ও ১ হারে ১২ পয়েন্ট নিয়ে জাবি আলোনসোর রিয়াল লিগ পর্বের পয়েন্ট তালিকায় এখন পাঁচে।