হোম > খেলা > ফুটবল

২৫ বছর পর শিকড়ে ফেরা মরিনিওর

ক্রীড়া ডেস্ক    

বেনফিকার ডাগআউটে ফিরলেন মরিনিও। ফাইল ছবি

২৫ বছর পর উৎসে ফিরলেন জোসে মরিনিও। প্রধান কোচ হিসেবে যে ক্লাবে ডাগআউটে তাঁর ক্যারিয়ার শুরু, সেই বেনফিকায় ফিরলেন তিনি। গতকাল দুই বছরের জন্য মরিনিওর ফেরার কথা নিশ্চিত করেছে পর্তুগিজ ক্লাবটি।

২০০০ সালে বেনফিকার দায়িত্ব নিয়ে প্রধান কোচের ক্যারিয়ার শুরু মরিনিওর। তবে মাত্র তিন মাস পর চুক্তি সংক্রান্ত বিরোধের কারণে সরে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। এর পর তো নানান ক্লাব কোচিং করিয়েছেন পর্তুগিজ এই কোচ। সবশেষ তিনি তুর্কি ক্লাব ফেনারবাচের ডাগআউটে ছিলেন। চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ালিফাইং প্লে-অফে বেনফিকার কাছে ফেনারবাচের হারের পর বরখাস্ত হন মরিনিও।

আর গত বুধবার চ্যাম্পিয়নস লিগে ঘরের মাঠে তুলনামূলকভাবে অখ্যাত আজারবাইজানের ক্লাব কারাবাগের কাছে দলের হারের পর কোচ ব্রুনো লাগেকে বরখাস্ত করে বেনফিকা। তাঁর উত্তরসূরি হিসেবেই বেনফিকায় ফিরলেন ৬২ বছর বয়সী জোসে মরিনিও।

সম্পর্কিত

নেপালকে গুঁড়িয়ে বাংলাদেশের দাপুটে শুরু

২০২৬ পর্যন্ত ইন্টার মায়ামিতে খেলবেন মেসি

সিংহাসন হারাল আর্জেন্টিনা, পেছাল ব্রাজিলও

বসুন্ধরার দ্বিতীয় শিরোপা নাকি মোহামেডানের প্রতিশোধ

চ্যাম্পিয়ন পিএসজির শুরুটা হয়েছে চ্যাম্পিয়নের মতোই, নেপথ্যের কাহিনি কী

৬ মিনিটেই একাধিক রেকর্ড গড়ে ফেললেন সালাহ

ইয়ামালকে নিয়ে শঙ্কাই সত্যি হলো

শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে রাতে নামছে পিএসজি, কী হবে ম্যাচে

মরিনহো কি দুই যুগ পর বেনফিকাতে ফিরছেন

ফিফটির রেকর্ডে রোনালদোর পরই এমবাপ্পে, তুরিনে ৪৪ মিনিটে ৮ গোল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা