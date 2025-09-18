২৫ বছর পর শিকড়ে ফেরা মরিনিওর

২৫ বছর পর উৎসে ফিরলেন জোসে মরিনিও। প্রধান কোচ হিসেবে যে ক্লাবে ডাগআউটে তাঁর ক্যারিয়ার শুরু, সেই বেনফিকায় ফিরলেন তিনি। গতকাল দুই বছরের জন্য মরিনিওর ফেরার কথা নিশ্চিত করেছে পর্তুগিজ ক্লাবটি।
২০০০ সালে বেনফিকার দায়িত্ব নিয়ে প্রধান কোচের ক্যারিয়ার শুরু মরিনিওর। তবে মাত্র তিন মাস পর চুক্তি সংক্রান্ত বিরোধের কারণে সরে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। এর পর তো নানান ক্লাব কোচিং করিয়েছেন পর্তুগিজ এই কোচ। সবশেষ তিনি তুর্কি ক্লাব ফেনারবাচের ডাগআউটে ছিলেন। চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ালিফাইং প্লে-অফে বেনফিকার কাছে ফেনারবাচের হারের পর বরখাস্ত হন মরিনিও।
আর গত বুধবার চ্যাম্পিয়নস লিগে ঘরের মাঠে তুলনামূলকভাবে অখ্যাত আজারবাইজানের ক্লাব কারাবাগের কাছে দলের হারের পর কোচ ব্রুনো লাগেকে বরখাস্ত করে বেনফিকা। তাঁর উত্তরসূরি হিসেবেই বেনফিকায় ফিরলেন ৬২ বছর বয়সী জোসে মরিনিও।