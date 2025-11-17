হামজার সেই বাইসাইকেল গোলটাই জামালের কাছে সেরা

মার্চে বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেকের পর থেকে মুগ্ধ করে চলেছেন হামজা চৌধুরী। ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার হিসেবে তাঁর কাজটা তো তিনিই করছেন। জাদুকরী গোলও করেছেন ২৮ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার। যার মধ্যে ১৩ নভেম্বর জাতীয় স্টেডিয়ামে নেপালের বিপক্ষে তাঁর করা বাইসাইকেল কিকের গোল নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছে।
বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেকের পর এখন থেকে হামজা আন্তর্জাতিক ফুটবলে খেলেছেন ৬ ম্যাচ। করেছেন ৪ গোল ও অ্যাসিস্ট করেছেন একটি। বাইসাইকেল কিক, পেনাল্টি কিক, ফ্রি কিক, হেড—চারটা গোল করেছেন ভিন্ন চার ধরনে। এই চার গোলের মধ্যে দুটিতে অ্যাসিস্ট করেছেন জামাল ভূঁইয়া। যার মধ্যে রয়েছে নেপালের বিপক্ষে হামজার সেই বাইসাইকেল কিক। ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের আগে আজ সংবাদ সম্মেলনে কোচ হাভিয়ের কাবরেরার সঙ্গে এসেছেন জামাল ভূঁইয়াও। হামজার সেই আলোচিত বাইসাইকেল কিক নিয়ে জামাল বলেন, ‘আমি সৌভাগ্যবান যে হামজাকে অ্যাসিস্ট করতে পেরেছি। একটা কর্নার আর একটা বাইসাইকেল। বাইসাইকেল গোলটা আমার দেখা বাংলাদেশের অন্যতম সেরা। অবশ্যই এক নম্বরে থাকবে।’
হামজা-জামাল যে জুটি জমে উঠছে, সেটা তো মাঠেই দেখা যাচ্ছে। মাঠের বাইরেও তাঁদের রসায়নটা দারুণ বলে জানিয়েছেন জামাল। হোটেল সোনারগাঁওয়ে আজ সাংবাদিকদের জামাল বলেন, ‘হামজা বিদেশ থেকে এসেছে আমার মতো। আমাদের মধ্যে বোঝাপড়া খুব ভালো। হামজার যখনই কোনো সমস্যা হয়, আমাকে টেক্সট করে বা কল করে। ফুটবল নিয়ে কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে আমি হামজাকে জিজ্ঞেস করি। এই বোঝাপড়াটা মাঠের বাইরে শুরু হয়েছে।’
জাতীয় স্টেডিয়ামে পরশু প্রীতি ম্যাচটা যেন বাংলাদেশ-নেপাল নয়, হয়েছিল হামজা ও নেপালের। নেপাল প্রথমার্ধে ১-০ গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে গিয়েছিল। দ্বিতীয়ার্ধে ৩ মিনিটের মাথায় বাইসাইকেল কিক ও পানেনকা শটে জোড়া গোল করে বাংলাদেশকে এগিয়ে নেন হামজা। তবে শেষ মুহূর্তে গোল হজম করায় নেপালের বিপক্ষে ম্যাচটা ২-২ গোলে ড্র করেছিল বাংলাদেশ। জাতীয় স্টেডিয়ামে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-ভারত। ম্যাচটি এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের তৃতীয় রাউন্ডের অন্তর্গত। দুই দল টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেলেও ম্যাচটিকে ঘিরে অন্যরকম এক আবহ বিরাজ করছে।