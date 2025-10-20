বিশ্বকাপ ফাইনাল হারলেও ছোট ভাইদের নিয়ে গর্বিত মেসি

হোম > খেলা > ফুটবল

বিশ্বকাপ ফাইনাল হারলেও ছোট ভাইদের নিয়ে গর্বিত মেসি

ক্রীড়া ডেস্ক    

মরক্কোর কাছে ২–০ গোলে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে আর্জেন্টাইন যুবাদের। হারের পর মেসিকে পাশে পেয়েছে তারা। ছবি: এক্স

টানা ৬ ম্যাচ জিতে অনূর্ধ্ব ২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছিল আর্জেন্টিনা। কিন্তু শিরোপার মঞ্চে হতাশ করেছে লা আলবিসেলস্তেরা। মরক্কোর কাছে ২–০ গোলে হেরে শিরোপা হাতছাড়া করেছে আর্জেন্টাইন যুবারা। এই হারের কষ্ট ছুঁয়ে গেছে লিওনেল মেসিকে। তবে ছোট ভাইদের লড়াকু মানসিকতায় গর্বিত তিনি।

ফাইনালে যুবাদের হারের পর ইনস্টাগ্রাম বার্তায় মেসি লিখেছেন, ‘কী দারুণ একটি টুর্নামেন্ট উপহার দিলে তোমরা। তবে হ্যাঁ, আমাদের সবার চাওয়া ছিল তোমরা চ্যাম্পিয়ন হয়েই টুর্নামেন্ট শেষ করবে। সেটা না পারলেও তোমাদের সাফল্য আমরা উপভোগ করেছি। তোমরা নীল ও সাদা জার্সির জন্য হৃদয় দিয়ে লড়াই করেছো। এজন্য আমরা সত্যিই তোমাদের নিয়ে গর্বিত।’

চিলির সান্তিয়াগোতে ফেভারিটের তকমা ছিল আর্জেন্টিনার গায়েই। ম্যাচে আধিপত্য বিস্তারেও এগিয়ে ছিল তারা। ৭৬ শতাংশ বল দখলে রেখে মরক্কোর গোলমুখে ২০টি শট নেয় ল্যাটিন আমেরিকান জায়ান্টরা। এর একটিও আফ্রিকান দলটির জালের ঠিকানা খুঁজে পায়নি। আর্জেন্টিনার প্রায় সব আক্রমণই থমকে যায় মরক্কানদের জমাট রক্ষণে। মূলত রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের অসামান্য ধৈর্য ও কৌশলের কারণেই শেষ হাসি হেসেছে মরক্কো।

বল দখল এবং আক্রমণে পিছিয়ে থাকলেও সুযোগ পেলেই আর্জেন্টিনাকে চাপে ফেলেছে মরক্কো। ফলও পেয়েছে তারা। ফাইনালে দলটির হয়ে দুটি গোলই করেন ইয়াসির জাবিরি। এই ফরোয়ার্ডের কল্যাণে ১২ মিনিটেই লিড নেয় মরক্কো। ২৯ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন জাবিরি। ফাইনালে তার জাদুকরী পারফরম্যান্সেই ইতিহাস গড়ে প্রথমবারের মতো অনূর্ধ্ব ২০ ফুটবল বিশ্বকাপের শিরোপা জিতল মরক্কো। ২০০৯ সালে ঘানার পর প্রথম আফ্রিকান দেশ হিসেবে বয়সভিত্তিক পর্যায়ের শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পরল তারা।

মরক্কোর কাছে হেরে অপেক্ষা বাড়ল আর্জেন্টিনার। এর আগে সবশেষ ২০০৭ সালে অনূর্ধ্ব ২০ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল তারা। দীর্ঘ ১৮ বছর পর প্রতিযোগিতার ফাইনালে পা রেখেছিল দলটি। কিন্তু শিরোপাখরা কাটাতে পারল না মেসির উত্তরসূরীরা।

