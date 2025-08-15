ভুটানের ক্লাবে এবার বাংলাদেশ অধিনায়ক

ভুটানের ক্লাব রয়্যাল থিম্পু কলেজ ফুটবল ক্লাবে (আরটিসি) খেলবেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের অধিনায়ক আফঈদা খন্দকার। একই ক্লাবের হয়ে খেলতে আজ তাঁর সঙ্গে ভুটানে গিয়েছেন স্বপ্না রানী।
এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগের প্রাথমিক পর্বে ‘ডি’ গ্রুপে খেলবে আরটিসি। মূলত এই টুর্নামেন্টের জন্য আফঈদা-স্বপ্নাকে নিয়েছে। ক্লাবটিতে আগে থেকেই খেলছেন বাংলাদেশের তহুরা খাতুন, শামসুন্নাহার জুনিয়র ও শাহেদা আক্তার রিপা।
২৫-৩১ আগস্ট লাওসে হবে চ্যাম্পিয়নস লিগের প্রাথমিক পর্বে। যেখানে আরটিসির প্রতিপক্ষ তাইওয়ানের কাওসিউং অ্যাটাকার্স, উত্তর কোরিয়ার নায়েগোহিয়াং ও স্বাগতিক মাস্টার সেভেন এফসি। কিছুদিন আগেই একই স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের হয়ে অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে খেলেছেন আফঈদা-স্বপ্না। তাদের সঙ্গে আজ একই ফ্লাইটে সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ খেলতে ভুটান গিয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ দল।