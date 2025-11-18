বাংলাদেশ ম্যাচে প্রবাসী রায়ানকে খেলাতে পারছে না ভারত

সংবাদ সম্মেলনে গতকাল ভারতের কোচ খালিদ জামিল বলেছিলেন রায়ান উইলিয়ামসের জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন তাঁরা। সেই অপেক্ষা আর ফলপ্রসূ হলো না। অস্ট্রেলিয়া ফুটবল ফেডারেশন থেকে অনাপত্তিপত্র পেলেও ফিফার অনুমোদন এখনো পায়নি ভারত। তাই আজ বাংলাদেশ ম্যাচে প্রবাসী রায়ানকে খেলাতে পারছে না তারা।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম রেভস্পোর্টজ এক প্রতিবেদনে জানায়, অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকত্ব ছেড়ে ভারতীয় পাসপোর্ট হাতে নেওয়া রায়ান আজ সকালেই পেয়েছেন ফুটবল অস্ট্রেলিয়ার ছাড়পত্র। এনওসি সংক্রান্ত জটিলতার কারণে ভারতের জার্সিতে তাঁর অভিষেকের জন্য আগামী ফিফা উইন্ডো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতে পারে।
রায়ানকে অবশ্য প্রাথমিক দলে ডাকেননি খালিদ জামিল। ভারতীয় পাসপোর্ট পাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে যুক্ত করা হয় ক্যাম্পে। এমনকি খেলানোর অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও ঢাকা আনা হয় এই উইঙ্গারকে। তবু দিন শেষে গ্যালারি কিংবা হোটেলে বসেই খেলা দেখতে হচ্ছে তাঁর।
রায়ানের পেশাদার ফুটবলের শুরুটা অস্ট্রেলিয়াতেই। ইসিইউ জুনডালুপের হয়ে খেলা শুরু করেন। এরপর এক দশক ইংল্যান্ডের ফুলহ্যাম, পোর্টসমাউথ, অক্সফোর্ড ইউনাইটেড এবং রদারহাম ইউনাইটেডে খেলেছেন। ২০২২ সালে অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে পার্থ গ্লোরিতে যোগ দেন। পরের বছর ভারতের বেঙ্গালুরু এফসিতে নাম লেখান তিনি। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে আজ জাতীয় স্টেডিয়ামে রাত ৮টায় বাংলাদেশের মুখোমুখি হবে ভারত।