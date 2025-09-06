নেপালের বিপক্ষে প্রতিশোধের লড়াইয়ে নামছে বাংলাদেশ

হামজা চৌধুরী নেই, তাই নেপাল অধিনায়ক কিরণ চেমজংয়ের কণ্ঠে আফসোসের সুর। শুধু কিরণ কেন, নেপালের ভক্ত-সমর্থকদের মধ্যেও বইছে হামজার খেলা দেখতে না পারার হতাশা। দলে না থেকেও দুই দলের সংবাদ সম্মেলেনের অনেকটা জুড়ে ছিলেন তিনি। শুনলে হয়তো আক্ষেপই হবে তাঁর। শেষ পর্যন্ত যে হার মানতে হলো চোটের কাছে!
হামজার অভিষেকের পর প্রথমবারের মতো আজ তাঁকে ছাড়া মাঠে নামছে বাংলাদেশ। কাঠমান্ডুর দশরথ রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে খেলা শুরু হবে সন্ধ্যা পৌনে ৬টায়। এটি প্রীতি ম্যাচ হলেও কোচ হাভিয়ের কাবরেরার চোখে তা অক্টোবরে হংকং ম্যাচের প্রস্তুতি। একই সঙ্গে প্রতিশোধের উপলক্ষও বটে।
তিন বছর আগে কাঠমান্ডুতে সর্বশেষ খেলা ম্যাচে পাত্তা পায়নি বাংলাদেশ। ৩-১ গোলের সেই হার ডাগআউটে বসেই দেখেছেন কাবরেরা। গতকাল সংবাদ সম্মেলনে সেই দুঃসহ স্মৃতি টেনে আনলেন নিজেই, ‘বাংলাদেশের জন্য এখানে খেলা সব সময় কঠিন। আমার একমাত্র অভিজ্ঞতা হলো ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে, তখন আমরা হাফ টাইমে ৩-০ গোলে পিছিয়ে ছিলাম। সত্যিই কঠিন ছিল। আমরা এবারও খুব শক্ত প্রতিপক্ষ আশা করছি; তবে বিশ্বাস করি, এবার আমরা আরও ভালো করব।’
নেপালের বিপক্ষে সব শেষ ১০ ম্যাচে বাংলাদেশের জয় মাত্র দুটি। সেই ছাপ দেখা গেছে র্যাঙ্কিংয়েও। বাংলাদেশের (১৮৪) চেয়ে ৮ ধাপ এগিয়ে আছে তারা (১৭৬)। আত্মবিশ্বাসও তাই খানিকটা উঁচুতে স্বাগতিকদের অস্ট্রেলিয়ান কোচ ম্যাট রসের, ‘ছেলেদের বলেছি ম্যাচের ফলাফলের ৯০ শতাংশ নির্ভর করছে আমাদের ওপর। হামজা থাকুক বা না থাকুক, বাংলাদেশ শক্তিশালী দল নিয়েই খেলবে। আমরা জেতার জন্য মরিয়া হয়ে আছি।’
মরিয়া হয়ে আছে বাংলাদেশও। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে গত জুনে ঘরের মাঠে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ২-১ গোলে হারের ক্ষত এখনো দৃশ্যমান। সেই ক্ষতে প্রলেপ না দিতে পারলেও সমর্থকদের মুখে অন্তত হাসি ফোটাতে পারবেন জামাল-তপুরা।
হামজার সঙ্গে নেপাল সফরে শমিত শোমকেও পায়নি বাংলাদেশ। নিয়মিত মুখের অনেকেই এখন অনূর্ধ্ব-২৩ দলে। তবু জাতীয় দলকে ‘বি’ দল বলতে নারাজ কাবরেরা, ‘কয়েক মাস আগেও আমরা প্রায় একই দল নিয়ে উচ্চপর্যায়ে খেলেছি। তাই আমরা শক্তিশালী দল এনেছি, দ্বিতীয় সারির নয়। আমরা কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার আশা করছি।’
প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বড় বাধা হতে পারে মাঠ। ফিফা ও এএফসি প্রতিযোগিতার ম্যাচ আয়োজনে অনুপযুক্ত দশরথ রঙ্গশালা স্টেডিয়াম। প্রীতি ম্যাচ বলে জটিলতায় পড়তে হচ্ছে না। তবে মাঠ দেখে সন্তুষ্ট হতে পারেননি কাবরেরা, ‘মাঠের অবস্থা খুব একটা ভালো নয়; তবে আশা করি, বৃষ্টি হবে না। যদি বৃষ্টি না হয়, তাহলে দর্শকেরা একটি ভালো খেলা দেখতে পারবেন।’
কাবরেরার সঙ্গে এবারও সংবাদ সম্মেলনে আসেন জামাল ভূঁইয়া। কিন্তু খেলবেন কি না, নিশ্চিত নন, ‘আমি খেলব কি খেলব না, সেটা আমার হাতে নেই; টিম ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত।’