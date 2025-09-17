শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে রাতে নামছে পিএসজি, কী হবে ম্যাচে

ফুটবলের গত মৌসুমে সবসুদ্ধ ৬৫টি ম্যাচ খেলেছে পিএসজি। এত বেশি ম্যাচ খেলতে হয়নি রিয়াল মাদ্রিদ কিংবা বার্সেলোনাকেও। লিগ জয়ের পর, চ্যাম্পিয়নস লিগের বাকি ম্যাচ, ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ এবং উয়েফা সুপার কাপ খেলেছে পিএসজি। নতুন মৌসুম শুরুর আগে ঘিঞ্জি এই সূচি পুরোপুরি সতেজ হওয়ার সুযোগ দেয়নি লুইস এনরিকের দলকে। তাই মৌসুমের শুরুতেই চোট নিয়ে লম্বা সময়ের জন্য ছিটকে পড়েছেন আক্রমণভাগের দুই পরীক্ষিত নির্ভরতা উসমান দেম্বেলে ও দিজিরে দুয়ে। এর বাইরে চোট সমস্যায় আছেন খাবিচা কাভারাৎসখেলিয়া, লি ক্যাং-ইন, লুকাস বেলার্দোরা। সব মিলিয়ে শুরুতেই ‘পিএসজি শিরোপা ধরে রাখতে পারবে তো?’ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। গতকাল শুরু হওয়া নতুন মৌসুমের চ্যাম্পিয়নস লিগে এই প্রশ্ন নিয়েই আজ মাঠে নামছে পিএসজি। তাদের ঘরের মাঠে প্রতিপক্ষ ইতালির আতালান্তা। এ দিন অবশ্য বাকি পাঁচ ম্যাচের অন্য দুটিতে অ্যানফিল্ডে আতলেতিকো মাদ্রিদকে আতিথেয়তা দেবে লিভারপুল, ঘরের মাঠে বায়ার্ন খেলবে চেলসির বিপক্ষে।
