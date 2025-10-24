৬ গোলের ম্যাচে দিয়াবাতে-মোরসালিনের জোড়া

লিগে দুই ম্যাচ খেললেও আবাহনী লিমিটেড এখনো পায়নি জয়ের দেখা। ফেডারেশন কাপ দিয়ে যেন স্বরূপে ফেরার বার্তাই দিল মারুফুল হকের দল। ‘এ’ গ্রুপের ম্যাচে আজ ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাবকে ৪-২ গোলে উড়িয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করেছে তারা। ৬ গোলের ম্যাচে জোড়া গোলের দেখা পান শেখ মোরসালিন ও সুলেমান দিয়াবাতে। হ্যাটট্রিকের সুযোগ থাকলেও দুজনের কেউই তা কাজে লাগাতে পারেননি।
বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় আবাহনীর এগিয়ে যেতে সময় লাগে মাত্র ৬ মিনিট। বক্সের ভেতর বল দখলের লড়াইয়ে দিয়াবাতেকে ফাউল করে বসেন ফকিরেরপুল গোলরক্ষক সাজু আহমেদ। রেফারিও পেনাল্টির বাঁশি বাজাতে কালক্ষেপণ করেননি। স্পটকিক থেকে সহজেই জাল খুঁজে নেন দিয়াবাতে।
পিছিয়ে থাকার চাপে পিষ্ট থাকা ফকিরেরপুলের আরও গোল হজম করা যেন নিয়তিই ছিল। ৩৩ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ হয় শেখ মোরসালিনের পা থেকে। দিয়াবাতের পাস ধরে খানিকটা দৌড়ে বক্সে ঢুকে পড়েন তিনি। মাটি কামড়ানো কোনাকুনি শটে পরাস্ত করেন সাজু আহমেদকে।
৩৯ মিনিটে ফের পেনাল্টি পায় আবাহনী। আবারও বক্সে ফাউলের শিকার হন দিয়াবাতে। গোলটাও তিনিই করেছেন। নির্ভার থেকে বিরতিতে যাওয়ার পর খানিকটা যেন ঝিমিয়ে পড়ে আবাহনী। দ্বিতীয়ার্ধে শুরুতে বরং তাদের চেয়ে ভালো খেলা উপহার দেয় ফকিরেরপুল। দেয় লড়াইয়ে ফেরার বার্তা।
৫১ মিনিটে শান্ত টুডুর গোলটি বরং ম্যাচের অন্যতম টকিং পয়েন্ট হয়ে থাকবে। মোস্তফা আবদেল খালেকের পাস ধরে ইয়াসিন খানকে কাটিয়ে বক্সের বাইরে থেকে জোরালো শট নেন শান্ত। গোলকিপার মাহফুজ হাসান প্রীতমের মাথার ওপর দিয়ে তা আশ্রয় নেয় জালে। ফকিরেরপুল এক শোধ দিয়ে দেখতে পায় নতুন আশা। তা অবশ্য টিকে থাকেনি বেশিক্ষণ।
৬৩ মিনিটে আল আমিনের কাটব্যাক থেকে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন মোরসালিন। ফকিরেরপুল ব্যবধান কমাতে সামর্থ্য হয় ৬৯ মিনিটে। পাল্টা আক্রমণে থ্রু বল ধরে বাঁ প্রান্ত দিয়ে এগোন বেন ইব্রাহীম। তাঁর পাস থেকে দারুণ স্লাইডে বল জালে পাঠান মোহাম্মদ রিয়াদ। পরে জয়ের ব্যবধান বাড়ানো সুযোগ থাকলেও কাজে লাগাতে পারেনি আবাহনী।
কুমিল্লায় ভাষা সৈনিক শহীদ ধীরেন্দ্রাথ দত্ত স্টেডিয়ামে ‘এ’ গ্রুপের অপর ম্যাচে গোলশূন্য ড্র করেছে ব্রাদার্স ইউনিয়ন ও রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস অ্যান্ড সোসাইটি। এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ ও জাতীয় দলের ক্যাম্পের কারণে কাল থেকে ঘরোয়া ফুটবলে পড়ছে এক মাসের বিরতি।