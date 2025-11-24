হোম > খেলা > ফুটবল

ব্রুনেইয়ের জালে বাংলাদেশের ৮ গোল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

পূর্ব তিমুরকে ৫-০ গোলে হারানোর পর দ্বিতীয় ম্যাচে ব্রুনাইয়ের জালে ৮ গোল দিয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ দল। ছবি: বাফুফে

এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে দ্বিতীয় ম্যাচেও দাপুটে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। চীনের ইয়োংচুয়ান স্পোর্টস সেন্টারে ব্রুনেইকে আজ ৮-০ গোলে হারিয়েছে গোলাম রব্বানী ছোটনের দল। জোড়া গোল করেছেন রিফাত কাজী ও অপু রহমান।

ম্যাচের শুরু থেকেই আধিপত্য দেখাতে থাকে বাংলাদেশ। ১৩ মিনিটে নাজমুল হুদা ফয়সালের পাস থেকে এগিয়ে দেন অপু রহমান। ২৩ মিনিটে দুই ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রিফাত। ৩৬ মিনিটে তৃতীয় গোলটি আসে ফয়সালের পা থেকে। এর এক মিনিট পরই দূরপাল্লার শটে জাল কাঁপান মোহাম্মদ মানিক।

বিরতির পরও আক্রমণের ধারা ধরে রাখে বাংলাদেশ। ৪৯ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন অপু। ৭৩ মিনিটে রিফাতও পেয়ে যান তা। ৭৫ মিনিটে আরিফ ও ৭৯ মিনিটে বায়েজিত বোস্তামির পা থেকে আসে গোল।

এর আগে প্রথম ম্যাচে পূর্ব তিমুরকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দেয় বাংলাদেশ।

সম্পর্কিত

বিতর্কের পর বদলে গেল বাফুফের পৃষ্ঠপোষক

নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহার করা যাবে না খেলোয়াড়দের

৫ গোলের রোমাঞ্চে আবাহনীকে হারাল মোহামেডান

৪০ বছর বয়সেও বাইসাইকেল কিকে চমকে দিলেন রোনালদো

বাফুফের সঙ্গে কোনো চুক্তি হয়নি, দাবি মালয়েশিয়ার কোম্পানির

মেসি ভেলকিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কাছাকাছি এখন ইন্টার মায়ামি

কুমিল্লায় মোহামেডান-আবাহনী লড়াই আজ

কেন ক্ষমা চাইলেন বাফুফে সভাপতি

ঢাকায় ফুটবলের জন্য আলাদা স্টেডিয়াম তৈরির উদ্যোগ

শেষের ঝলকে এগিয়ে ভারত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা