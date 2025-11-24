ব্রুনেইয়ের জালে বাংলাদেশের ৮ গোল

এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে দ্বিতীয় ম্যাচেও দাপুটে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। চীনের ইয়োংচুয়ান স্পোর্টস সেন্টারে ব্রুনেইকে আজ ৮-০ গোলে হারিয়েছে গোলাম রব্বানী ছোটনের দল। জোড়া গোল করেছেন রিফাত কাজী ও অপু রহমান।
ম্যাচের শুরু থেকেই আধিপত্য দেখাতে থাকে বাংলাদেশ। ১৩ মিনিটে নাজমুল হুদা ফয়সালের পাস থেকে এগিয়ে দেন অপু রহমান। ২৩ মিনিটে দুই ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রিফাত। ৩৬ মিনিটে তৃতীয় গোলটি আসে ফয়সালের পা থেকে। এর এক মিনিট পরই দূরপাল্লার শটে জাল কাঁপান মোহাম্মদ মানিক।
বিরতির পরও আক্রমণের ধারা ধরে রাখে বাংলাদেশ। ৪৯ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন অপু। ৭৩ মিনিটে রিফাতও পেয়ে যান তা। ৭৫ মিনিটে আরিফ ও ৭৯ মিনিটে বায়েজিত বোস্তামির পা থেকে আসে গোল।
এর আগে প্রথম ম্যাচে পূর্ব তিমুরকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দেয় বাংলাদেশ।