মায়ামিতে বার্সার ম্যাচ বাতিলের কারণ কী

ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামিতে হওয়ার কথা ছিল বার্সেলোনা-ভিয়ারিয়াল ম্যাচ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই ম্যাচটি হচ্ছে না। নানা নাটকীয়তার পর অবশেষে সেটা বাতিল করা হয়েছে।
বার্সেলোনা-ভিয়ারিয়াল ম্যাচ বাতিল হওয়ার কথা গতকাল নিশ্চিত করেছে লা লিগা। স্পেনের শীর্ষ এই লিগ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, স্পেনে এই সিদ্ধান্ত ঘিরে নানা রকম প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। তাতে ‘রেলেভেন্ট’ ম্যাচ আয়োজন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রেলেভেন্ট মূলত উত্তর আমেরিকার ফুটবল বাজারে লা লিগার সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে থাকে। এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘মায়ামিতে ম্যাচের আয়োজকদের সঙ্গে আলোচনা করেছিল রেলেভেন্ট। স্পেনে সাম্প্রতিক সময়ে তৈরি হওয়া অনিশ্চয়তার কারণে সেটা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছে, এই প্রকল্প স্প্যানিশ ফুটবলের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে করার ঐতিহাসিক হওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু এখন সেটা আর সম্ভব হচ্ছে না।’
২০ ডিসেম্বর লা লিগায় মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল বার্সেলোনা-ভিয়ারিয়াল। মায়ামির হার্ডরক স্টেডিয়ামে আয়োজনের পরিকল্পনা ছিল লা লিগা ও স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন (আরএফইএফ)। লা লিগা, আরএফইএফ অনেক দিন ধরেই ছিল উয়েফার অনুমোদনের অপেক্ষায়। এ মাসের শুরুতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিশেষ পরিস্থিতিতে অনুমোদন দিয়েছিল উয়েফা। পরে জানা যায়, এসব ক্ষেত্রে আলোচনায় থাকা ফিফার কাঠামো যথেষ্ট স্পষ্ট নয় ও কোনো বিশদ বিবরণ নেই। যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে আয়োজন করতে পারলে যে প্রচারণা হতো, সেটা নিয়ে আক্ষেপ লা লিগার। স্প্যানিশ লিগ কর্তৃপক্ষ বলেছে, ‘দেশের বাইরে একটি ম্যাচ আয়োজন করা লা লিগাকে বিশ্বজুড়ে প্রসারের পথে বড় এক পদক্ষেপ হতে পারত। তাতে যুক্তরাষ্ট্রের মতো কৌশলগত বাজারে।’
ক্লাবগুলোর আন্তর্জাতিক অবস্থান, খেলোয়াড়দের পরিচিতি ও স্পেনের ফুটবলের ব্র্যান্ড ভ্যালু তৈরি হতো।’ ২০২৫-২৬ মৌসুমের লা লিগায় ৯ ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে রিয়াল মাদ্রিদ। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সা ২২ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে। তিন ও চারে থাকা ভিয়ালিয়াল ও আতলেতিকো মাদ্রিদের পয়েন্ট ১৭ ও ১৬। প্রত্যেকেই খেলেছে নয়টি করে ম্যাচ। মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকো হবে ২৬ অক্টোবর। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে সেদিন বাংলাদেশ সময় রাত ৯টা ১৫ মিনিটে শুরু হবে বার্সা-রিয়াল ম্যাচ।