প্রথমবারের মতো প্রবাসী নারী ফুটবলারকে নিয়ে বাফুফের দল ঘোষণা

নারী এশিয়ান কাপ
নারী এশিয়ান কাপ শুরু হতে এখনো এক মাসের কিছু সময় বাকি। মেয়েদের ফুটবলের মহাদেশভিত্তিক এই টুর্নামেন্ট সামনে রেখে প্রাথমিক দল দিয়েছে বাংলাদেশ। চমক হয়ে এসেছেন সুইডেন প্রবাসী আনিকা রানিয়া সিদ্দিকী। প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ দলে এবারই সুযোগ পেয়েছেন প্রবাসী নারী ফুটবলার।
বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ২৯ সদস্যের প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছে। প্রবাসী আনিকা রানিয়া সিদ্দিকী ছাড়া পরিচিতদের নিয়েই দল দিয়েছে বাফুফে। আফঈদা খন্দকার, শাহেদা আক্তার রিপা, মোসাম্মৎ সাগরিকা, উন্নতি খাতুন, শিউলি আজিম, রুপনা চাকমা, মারিয়া মান্দা, তহুরা খাতুন, মনিকা চাকমারা আছেন প্রাথমিক দলে। এই তালিকা থেকে পরে ২৩ জনের চূড়ান্ত দল দেওয়া হবে।
নারী এশিয়ান কাপ নিয়ে এর আগে কখনো এই টুর্নামেন্ট নিয়ে বিশেষ আগ্রহ তৈরি হয়নি বাংলাদেশের কাছে। এবার করতে হচ্ছে। কারণ, বাংলাদেশ নারী দল প্রথমবারের মতো যে অংশ নেবে তাতে। একমাত্র নবাগত দল তো বটেই, ১২ দলের মধ্যে র্যাঙ্কিংয়ের সবচেয়ে শেষের দল বাংলাদেশ। প্রত্যাশার পারদ নিশ্চয়ই খুব একটা উঁচুতে থাকবে না। তবু কেউ তো হারতে মাঠে নামে না।
এশিয়ান কাপের জন্য ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে সিডনির ভ্যালেন্টাইন স্পোর্টস পার্কে ঘাঁটি গড়বে বাংলাদেশ। ভ্যালেন্টাইন স্পোর্টস পার্ক শুধু ফুটবল মাঠ নয়, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ স্পোর্টস হাব। এখানে পাঁচটি পূর্ণ মাপের ফুটবল মাঠ রয়েছে, যার মধ্যে দুটি সিনথেটিক টার্ফ এবং তিনটি প্রাকৃতিক ঘাসের। ফ্লাডলাইট থাকায় রাতেও সেমি প্রফেশনাল ম্যাচ আয়োজনও সম্ভব। খেলোয়াড়দের জন্য আলাদা ড্রেসিংরুম, ওয়ার্মআপ ও রিকভারি রুমও আছে। ১ মার্চ থেকে ২১ মার্চ পর্যন্ত হবে ১২ দলের নারী এশিয়ান কাপ। টুর্নামেন্টে ‘বি’ গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ চীন, উত্তর কোরিয়া ও উজবেকিস্তান।
বাংলাদেশের ২৯ সদস্যের দল
শামসুন্নাহার সিনিয়র, শামসুন্নাহার জুনিয়র, মনিকা চাকমা, মারিয়া মান্দা, তহুরা খাতুন, মিলি আক্তার, সিনহা জাহান শিখা, তনিমা বিশ্বাস, মোসাম্মৎ রুমা আক্তার, মোসাম্মৎ হালিমা আক্তার, মোসাম্মৎ সুলতানা, উম্মে কুলসুম, নবিরন খাতুন, মোসাম্মৎ ফেরদৌসি আক্তার সোনালী, কোহাতি কিসকু, ঐরিন খাতুন, মোসাম্মৎ সুরমা জান্নাত, মোসাম্মৎ সাগরিকা, উমেহলা মারমা, রুপনা চাকমা, স্বর্ণা রানি মন্ডল, আফঈদা খন্দকার, শিউলি আজিম, স্বপ্না রানি, শাহেদা আক্তার রিপা, ঋতুপর্ণা চাকমা, নাদিয়া আক্তার জুতি, আনিকা রানিয়া সিদ্দিকী, উন্নতি খাতুন