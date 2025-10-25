ফিরেও ফেরা হলো না রাফিনহার

‘ফিরেও ফেরা হলো না’ এটা বাংলা কবিতার একটি লাইন। এই লাইনটাই এখন মিলে যাচ্ছে রাফিনহার সঙ্গে। মাঠে ফেরার প্রবল সম্ভাবনা জাগিয়েও শেষ পর্যন্ত হতাশা দীর্ঘ করলেন বার্সেলোনার এই ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড।
গত ২৬ সেপ্টেম্বর ওভিয়েডোর মাঠ থেকে ৩–১ গোলের জয় নিয়ে ফেরে বার্সা। সে ম্যাচে হ্যামস্ট্রিংয়ের ইনজুরিতে পড়েন রাফিনহা। এরপর থেকেই মাঠের বাইরে আছেন তিনি। সম্প্রতি চোট কাটিয়ে দলীয় অনুশীলেন ফেরেন। মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোতে আগামী ২৬ অক্টোবর সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে রিয়ালের আতিথেয়তা নেবে বার্সা। একাধিক স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম জানিয়েছিল, চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে কাতালানদের জার্সিতে প্রত্যাবর্তন হতে পারে রাফিনহার।
তবে মাঠে ফেরার অপেক্ষা আরও দীর্ঘ হচ্ছে রাফিনহার। বার্সার একটি সূত্রের বরাতে ইএসপিএন জানিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার অসুস্থ হয়ে পড়েন ২৮ বছর বয়সী এই ফুটবলার। এজন্য গতকাল অনুশীলন করতে পারেননি। প্রতিবদেন ইএসপিএন জানিয়েছে, রিয়ালের বিপক্ষে মর্যাদাপূর্ণ ক্লাসিকোতে রাফিনহাকে পাচ্ছে না বার্সা সেটা এখন নিশ্চিত। আরও কয়েক সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে তাঁকে।
গতকাল অনুশীলনে আসার পর অসুস্থ হয়ে পড়লে অফিসিয়ালদের সঙ্গে কথা বলে চলে যান রাফিনহা। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট থেকে সেরে উঠতে এক মাসের মতো সময় লেগেছে তাঁর। দ্য অ্যাথলেটিক জানিয়েছে, মাঠে ফিরতে আরও প্রায় এক মাস অপেক্ষা করতে হবে ব্রাজিলিয়ান তারকাকে।
সব মিলিয়ে মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোর আগে বেশ চাপেই আছে বার্সা। রাফিনহা ছাড়াও রবার্ট লেভানডফস্কি, গাভি, হোয়ান গার্সিয়া, আন্দ্রেয়াস ক্রিস্টেনসেন, দানি ওলমোদের মতো প্রথম পছন্দের ফুটবলার পাচ্ছে না তারা। এমনকি নিষেধাজ্ঞার কারণে ডাগআউটে প্রধান কোচ হান্সি ফ্লিককেও পাবে না বার্সা। এতো না পাওয়ার ভীড়ে রিয়ালের মতো শক্তিশালী ক্লাবের বিপক্ষে জেতাটা বেশ কঠিনই হবে তাদের জন্য।