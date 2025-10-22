রিয়াল ম্যাচের আগে বার্সা শিবিরে স্বস্তি

চোটের কারণে বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় মাঠের বাইরে থাকায় মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোর আগে অস্বস্তিতে ছিল বার্সেলোনা। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে এবার কাতালান শিবিরে স্বস্তি ফেরালেন রাফিনহা।
মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোতে আগামী ২৬ অক্টোবর সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে রিয়ালের আতিথেয়তা নেবে বার্সা। তার আগে দলীয় অনুশীলনে ফিরেছেন দলের অন্যতম সেরা ফুটবলার রাফিনহা। এক বিবৃতিতে স্প্যানিশ জায়ান্টরা বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
গত ২৬ সেপ্টেম্বর ওভিয়েডোর মাঠ থেকে ৩–১ গোলের জয় নিয়ে ফেরে বার্সা। সে ম্যাচে হ্যামস্ট্রিংয়ের ইনজুরিতে পড়েন রাফিনহা। এরপর থেকেই মাঠের বাইরে আছেন এই ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। রিয়ালের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে প্রত্যাবর্তন হতে পারে তাঁর। এল ক্লাসিকোতে রাফিনহাকে বদলি হিসেবে মাঠে নামাতে পারেন হান্সি ফ্লিক।
রাফিনহার সঙ্গে চোট কাটিয়ে অনুশীলনে ফিরেছেন বার্সার স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড ফেররান তরেস। এল ক্লাসিকোতে রবার্ট লেভানডফস্কি, গাভি, হোয়ান গার্সিয়া, আন্দ্রেয়াস ক্রিস্টেনসেন, দানি ওলমোদের খেলার সম্ভাবনা নেই। চোট কাটিয়ে এখনো ফিরতে পারেননি তাঁরা।
উয়ফা চ্যাম্পিয়নস লিগে নিজেদের সবশেষ ম্যাচে অলিম্পিয়াকোসকে ৬–১ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে বার্সা। ক্লাসিকোর আগে এই জয়ের আত্মবিশ্বাস বেশ কাজে দেবে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের। ২২ পয়েন্ট নিয় টেবিলের দুইয়ে আছে তারা। শীর্ষে অবস্থান করছে রিয়াল। লস ব্লাঙ্কোসদের সংগ্রহ ২৪ পয়েন্ট।