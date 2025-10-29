রোনালদো কোথায়, আল নাসরের বিদায়ঘণ্টা বাজাল ১০ জনের আল ইত্তিহাদ

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো দেখালেন তিনি ‘মেশিন’ নন। রক্ত-মাংসে গড়া এক মানুষ। গোলের পর গোল করে তিনি গড়ে চলেছিলেন রেকর্ড। ম্যাচের অন্তিম মুহূর্তে গোল করেও তিনি দলকে বাঁচিয়েছিলেন অনেকবার। কিন্তু গত রাতে নকআউট পর্বের মাচে তিনি ছিলেন নিজের ছায়া হয়েই।
আল আওয়াল পার্কে গত রাতে কিংস কাপের শেষ ষোলোর ম্যাচে আল নাসর খেলেছে আল ইত্তিহাদের বিপক্ষে। এই ম্যাচে রোনালদো পুরো ৯০ মিনিট খেললেও কোনো গোল তিনি করতে পারেনি। ছিল না কোনো অ্যাসিস্টও। উল্টো একাধিক সুযোগ নষ্ট করেছেন। উপরন্তু প্রতিপক্ষ আল ইত্তিহাদ দ্বিতীয়ার্ধের পরই ১০ জনের দলে পরিণত হয়। খেলোয়াড় কমে গেলেও তারা মনোবল হারায়নি। আল নাসরকে ২-১ গোলে হারিয়ে কিংস কাপ থেকে বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে দিল আল ইত্তিহাদ। ম্যাচ শেষে নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে একটি ছবি পোস্ট করেছেন রোনালদো। সেখানে দেখা গেছে, আল নাসরের ফুটবলাররা এক জায়গায় জড়ো হয়েছেন। পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড ক্যাপশন দিয়েছেন, ‘আমরা সব সময় একসঙ্গে থাকব ও একত্রে চলব।’
কিংস কাপের শেষ ষোলোর ম্যাচে গত রাতে ১৫ মিনিটে করিম বেনজেমার গোলে এগিয়ে যায় আল ইত্তিহাদ। সমতায় ফিরতে বেশি সময় লাগেনি আল নাসরের। ৩০ মিনিটের সময় অ্যাঞ্জেলো গ্যাব্রিয়েলের থ্রু বল প্রথমে রিসিভ করেন রোনালদো। বাঁ পাশ থেকে ঢুকে ক্রস করেন রোনালদো। পর্তুগিজ ফরোয়ার্ডের শট আল ইত্তিহাদের ডিফেন্ডারের গায়ে লেগে ঘুরে গেলে গ্যাব্রিয়েলের সামনে পড়ে। গ্যাব্রিয়েল সহজেই লক্ষ্যভেদ করে সমতায় ফিরিয়েছেন আল নাসরকে।
প্রথমার্ধের খেলা শেষ হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে এগিয়ে যায় আল ইত্তিহাদ। ৪৫ মিনিটের পর অতিরিক্ত ২ মিনিটে দলের দ্বিতীয় গোল করেন মিডফিল্ডার হুসেম আওয়ার। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর ৪ মিনিট পর আল ইত্তিহাদের খেলোয়াড়ের সংখ্যা কমে যায়। ৪৯ মিনিটে আল নাসর ফরোয়ার্ড আয়মান ইয়াহিয়াকে বাজে চ্যালেঞ্জ করে লাল কার্ড দেখেন আল ইত্তিহাদ ডিফেন্ডার আহমেদ আল জুলায়দান।
আল ইত্তিহাদ ১০ জনের দলে পরিণত হওয়ার পর শুধু রোনালদোর সুযোগ মিসের মহড়া। ৫৩ মিনিটে প্রতিপক্ষের গোলরক্ষককে একা পেয়েও লক্ষ্যভেদ করতে পারেননি পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড। রোনালদো এরপর ৭৪ মিনিটে ফ্রি কিক নিয়ে সেটা আল ইত্তিহাদের গোলপোস্টের অনেক ওপর দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। একেবারে শেষ মুহূর্তে আল নাসরকে সমতায় ফেরানোর সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেননি। ৯৫ মিনিটে ফ্রি কিকে শটটা তেমন জোরালো ছিল না রোনালদোর। আল ইত্তিহাদের গোলপোস্টের অনেক বাইরে দিয়ে চলে যায় সেটা। আল নাসরেরও বিদায় হয়ে যায় কিংস কাপের শেষ ষোলোতেই।