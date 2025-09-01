ভিয়েতনামের আবহাওয়া সমস্যা মনে করছে না বাংলাদেশ

বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২৩ দল এখন ভিয়েতনামে। তাদের সামনে এখন বয়সভিত্তিক এই টুর্নামেন্টের মূল পর্বে খেলার চ্যালেঞ্জ। ভিয়েতনামের আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন ফুটবলাররা।
ভাদ্র মাস চললেও কখনো বৃষ্টি, কখনো গরম—এমন আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে দিন কাটাচ্ছেন বাংলাদেশের লোকেরা। জায়ান আহমেদ, কিউবা মিচেলরা দেশের এই আবহাওয়ায় কদিন ক্যাম্পিং করে পরশু চলে গেছেন ভিয়েতনাম। প্রথম দিন বিশ্রামে কাটানোর পর ভিয়েতনামে গতকাল অনুশীলন করেছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২৩ দল। ভিয়েতনামের আবহাওয়া নিয়ে গতকাল বাফুফের পাঠানো এক ভিডিওবার্তায় জায়ান বলেন, ‘বাংলাদেশের মতোই এখানের (ভিয়েতনাম) আবহাওয়া। কখনো বৃষ্টি পড়ে, আবার কখনো গরম। বাংলাদেশে ক্যাম্পিং করেছি বলে এখানের আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে কোনো সমস্যা হবে না।’
তিন সপ্তাহ দলের সঙ্গে অনুশীলন করে পারফরম্যান্স ও শৃঙ্খলায় দলের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হয়ে গেছেন জায়ান। এবারের অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বে ভিয়েতনাম, সিঙ্গাপুর, ইয়েমেনের বিপক্ষে খেলতে হবে বাংলাদেশকে। ৪৪ দলকে নিয়ে হওয়া এই টুর্নামেন্টে ১১ গ্রুপের ১১ সেরা দল উঠবে দ্বিতীয় রাউন্ডে। রানার্সআপদের মধ্যে সেরা চার দল উঠবে দ্বিতীয় পর্বে। চ্যালেঞ্জিং হলেও জায়ান মূল পর্বে উঠতে আশাবাদী। বাংলাদেশের এই প্রবাসী ফুটবলার বলেন, ‘অনুশীলন সেশন আজ কম হলেও ভালো ছিল। কষ্ট করছি অনেক। আশা করি মূল পর্বে খেলতে পারব।’
জায়ানের সুরেই যেন কথা বললেন কিউবা মিচেল। ভিয়েতনামে অনুশীলন নিয়ে কী ভাবছেন মিচেল—সেটা নিয়ে বাফুফে গত রাতে নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে একটি ভিডিও ছেড়েছে। ভিডিও বার্তায় ইংল্যান্ড প্রবাসী এই ফুটবলার বলেন,‘আজকের (গতকাল) দিনটা ভালো ছিল। ঢাকায় তিন দিন গরমের মধ্যে অনুশীলন করেছি। এখানে এসে অনুশীলন সেশনে কষ্ট করেছি। পুরো দল প্রস্তুত।’
বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেক না হলেও এক রকম ‘ড্রেস রিহার্সাল’ হয়ে গেছে কিউবা মিচেলের। ১২ আগস্ট কাতারের দোহায় বসুন্ধরা কিংসের হয়ে তাঁর অভিষেক হয়েছে। সিরিয়ার ক্লাব আল কারামাহকে ১-০ গোলে হারিয়ে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের মূলপর্বে জায়গা করে নিয়েছে বসুন্ধরা। মিচেলের সামনে এখন চ্যালেঞ্জটা ভিন্ন রকম। ১৯ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার বলেন, ‘এমন পরিবেশ কাতারেও ছিল। বসুন্ধরা কিংসের হয়ে চ্যালেঞ্জ লিগে খেলেছি। অনুশীলন সেশন উপভোগ্য ছিল। নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে উন্মুখ হয়ে আছি।’
এবারের এএফসি অনূর্ধ্ব-২৩ চ্যাম্পিয়নশিপের বাছাইয়ে বাংলাদেশ পড়েছে ‘সি’ গ্রুপে। এই গ্রুপের সবগুলো ম্যাচ হবে ভিয়েতনামে। ফুতোর ভিয়েত্রি স্টেডিয়ামে পরশু ভিয়েতনামের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের অভিযান। ৬ ও ৯