জানুয়ারিতে ঢাকায় আসছে বিশ্বকাপ ট্রফি

বিশ্বকাপে খেলা বাংলাদেশের জন্য এখনো স্বপ্নের মতো। এমনকি এশিয়ান কাপের দরজাও খুলতে পারছে না লম্বা সময় ধরে। তবে কদিন আগে ভারতকে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ১-০ গোলে হারানোয় দেশের ফুটবলে আনন্দের সময়ে কাটছে। আগামী বছরটা বিশ্বকাপের। বছরের শুরুতেই ঢাকায় আসছে বিশ্বকাপ ট্রফি। বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন বাফুফের সহসভাপতি ফাহাদ করিম।
পৃষ্ঠপোষক কোকাকোলার সঙ্গে মিলে প্রতিবারই বিশ্বকাপের আগে ট্রফি ট্যুরের আয়োজন করে ফিফা। এবারও ব্যতিক্রম হচ্ছে না। ঢাকায় ১৪ জানুয়ারি বিশ্বকাপ ট্রফির সঙ্গে ছবি তুলতে পারবেন ফুটবলপ্রেমীরা। যদিও ট্রফি ঢাকার কোথায় প্রদর্শন করা হবে তা এখনো ঠিক হয়নি।আজকের পত্রিকাকে আজ ফাহাদ করিম বলেন, ‘ইনশা আল্লাহ জানুয়ারিতে ঢাকায় আসবে বিশ্বকাপ ট্রফি।’
ঢাকার আগে ভারতের দিল্লি ও গুয়াহাটিতে ট্রফি প্রদর্শন করানো হবে। ২০২২ বিশ্বকাপের আগেও জুনে ঢাকায় আনা হয়েছিল বিশ্বকাপ ট্রফি। সঙ্গে এসেছিলেন ১৯৯৮ বিশ্বকাপজয়ী ফরাসি মিডফিল্ডার ক্রিস্তিয়ান কারেম্বু ও ফিফার সাত প্রতিনিধি। ৩৬ ঘণ্টার সেই সফরে ট্রফি নিয়ে ছিল নানান আয়োজন। হয়েছিল কনসার্টও। ২০১৩ ও ২০০২ সালেও ঢাকায় এসেছিল বিশ্বকাপ ট্রফি।
বিশ্বকাপজয়ী দলের খেলোয়াড় ও দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ছাড়া ট্রফি স্পর্শ করার অধিকার নেই কারও।আগামী বছরের ১১ জুন শুরু হবে বিশ্বকাপের ২৩তম আসর। এবার তিন ভেন্যু— যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয় হবে খেলা