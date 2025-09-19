‘অবিশ্বাস্য’ রাশফোর্ডের পারফরম্যান্সে অবাক হননি বার্সা কোচ

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের নতুন মৌসুমের প্রথম ম্যাচে নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে ২–১ গোল হারিয়েছে বার্সেলোনা। কাতলানদের হয়ে দুটি গোলই করেছেন মার্কাস রাশফোর্ড। এই ইংলিশ ফরোয়ার্ডের এমন পারফরম্যান্সে মোটেও অবাক হননি বার্সার প্রধান কোচ হান্সি ফ্লিক। রাশফোর্ড সম্পর্কে বেশ ভালোই ধারণা আছে তাঁর।
খাঁটি সোনা চিনতে ভুল করেন না ফ্লিক। তাই গত জুলাইয়ে তাঁর চাওয়াতেই ম্যানেচস্টার ইউনাইটেড থেকে ধার চুক্তিতে রাশফোর্ডকে উড়িয় আনে বার্সেলোনা। স্প্যানিশ ক্লাবটির হয়ে লা লিগার প্রথম চার ম্যাচে গোলশূন্য ছিলেন রাশফোর্ড। অবশেষে পঞ্চম ম্যাচে এসে ফ্লিকের আস্থার প্রতিদান দিলেন। সেটাও আবার বার্সার হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগ অভিষেকে। অথচ এমন একজন ফুটবলার ১০ বছরের ক্লাব ক্যারিয়ারে ইউনাইটেডে সেভাবে নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি। কিন্তু ফ্লিকের ছোঁয়ায় বদলে যেতে সময় লাগল না তাঁর।
সেন্ট জেমস পার্কে এদিন মাত্র ৯ মিনিটের ব্যবধানে দুবার জালে বল জড়ান রাশফোর্ড। তাঁর করা ২টি গোলই ছিল চোখে লেগে থাকার মতো। ৫৮ মিনিটে বক্সে জুলস কুন্দের ক্রস পেয়ে দারুণ এক হেডে ডেডলক ভাঙেন। এরপর ৬৭ মিনিটে বুলেট গতির শটে ঠিকানা খুঁজে নেন তিনি। ৮২ মিনিটে তাঁকে তুলে নেন ফ্লিক। ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘আমি রাশফোর্ডের গোল দুটি দেখে মোটেও অবাক হইনি। আমি মনে করি, সে একজন দুর্দান্ত খেলোয়াড়। তার দক্ষতা অবিশ্বাস্য এবং সে ফিনিশিংয়েও দারুণ। ম্যাচের প্রথমার্ধেও সে বেশ কয়েকটা সুযোগ তৈরি করেছিল। কিন্তু ফিনিশিং করতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধে সে ফিনিশং করতে পেরেছে।’
আস্থা ছিল বলেই রাশফোর্ডকে দলে নেওয়ার জন্য বার্সা ম্যানেজমেন্টকে বলেছিলেন ফ্লিক, ‘একজন স্ট্রাইকারের জন্য গোল করা সব সময়ই ভালো। আমি সত্যিই খুশি। রাশফোর্ড একজন গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়। মৌসুমের আগে যখন আমাদের কী প্রয়োজন, সেটা নিয়ে কথা বলেছিলাম। তখন আমরা অনুভব করেছি যে আমাদের দলে তার মতো একজন খেলোয়াড়ের প্রয়োজন। যখন রাশফোর্ডের সঙ্গে চুক্তির সুযোগ পেলাম, তখন আমি বলেছিলাম এটা করতে হবে। কারণ সে একজন অসাধারণ খেলোয়াড়।’
নিউক্যাসলের বিপক্ষে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স রাশফোর্ডকে সামনের ম্যাচগুলোতে ভালো করার অনুপ্রেরণা জোগাবে বলে মনে করেন বার্সার ক্লাসের হেডমাস্টার, ‘এই ম্যাচটি চ্যাম্পিয়নস লিগে মৌসুমের প্রথম ছিল। তাও আবার ইংল্যান্ডে নিউক্যাসলের বিপক্ষে। এটা রাশফোর্ডর জন্য বার্সেলোনার হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগে প্রথম। এমন একটি ম্যাচে সে ২টি গোল করল। এটা তাকে নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস দেবে। যেটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।’