হোম > খেলা > ফুটবল

আসছে না আফগানিস্তান-মিয়ানমার, বাংলাদেশের সমাধান সেই নেপাল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

নভেম্বরে নেপালের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ। ছবি: বাফুফে

ঢাকায় শুধু বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলা না, ঘর বানানোরও কথা ছিল আফগানিস্তানের। দিন শেষে কোনোটাই হচ্ছে না মিয়ানমারের বাধায়। আজকের পত্রিকাকে তা নিশ্চিত করেছেন বাফুফের কমপিটিশন কমিটির চেয়ারম্যান গোলাম গাউস।

এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের ১৮ নভেম্বর ঘরের মাঠে ভারতের বিপক্ষে নিজেদের পঞ্চম ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। এর আগে ১৩ নভেম্বর আফগানিস্তানের বিপক্ষে একটি প্রীতি ম্যাচের আয়োজন করেছিল বাফুফে। মূলত ১৮ নভেম্বর এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচ আছে আফগানিস্তানেরও। মিয়ানমারের বিপক্ষে সেই ম্যাচটি ঢাকার কিংস অ্যারেনায় খেলতে চেয়েছিল তারা। কিন্তু মিয়ানমার ঢাকায় আসতে অপারগতা জানায়। ফলে বাংলাদেশের সঙ্গে প্রীতি ম্যাচটি বাধ্য হয়েই বাতিল করতে হয় আফগানিস্তান ফুটবল ফেডারেশনের (এএফএফ)।

বাফুফে অবশ্য বিকল্প খুঁজে নিয়েছে দ্রুত। আফগানিস্তান না এলেও নেপাল আসছে বলে জানালেন গাউস। তিনি বলেন, ‘মিয়ানমার রাজি না হওয়ায় ঢাকায় আসছে না আফগানিস্তানও। তবে নেপালের বিপক্ষে খেলব আমরা। কারণ, ভারত ম্যাচের আগে আমাদের একটি প্রীতি ম্যাচ খেলতে হবে।’

নেপালের বিপক্ষে ম্যাচটি হবে সেই ১৩ নভেম্বর জাতীয় স্টেডিয়ামেই। গত সেপ্টেম্বরে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলতে নেপাল সফরে গিয়েছিল বাংলাদেশ দল। কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হলেও দ্বিতীয় ম্যাচ মাঠে গড়ায়নি নেপালের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে।

সম্পর্কিত

রোনালদো কোথায়, আল নাসরের বিদায়ঘণ্টা বাজাল ১০ জনের আল ইত্তিহাদ

‘ইয়ামাল-ভিনিসিয়ুসরা রিয়াল-বার্সাকে জিম্মি করে রেখেছে’

ইয়ামাল কি তাহলে এভাবেই হারিয়ে যাবেন

২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ খেলতে চান মেসি

এই মাঠে ১০ ম্যাচ খেললে ৯ বার হারব, বলছেন বাংলাদেশ কোচ

থাইল্যান্ডের কাছে এবার ৫ গোল হজম করল বাংলাদেশ

কেন রিয়াল ছাড়ার ‘হুমকি’ দিলেন ভিনিসিয়ুস

এল ক্লাসিকোতে সেই পুরোনো উত্তেজনা, ক্ষুব্ধ বার্সা কোচ

এমবাপ্পে-বেলিংহামের গোলে রিয়ালের এল ক্লাসিকো জয়

বাফুফের সভা হয়েছে, কিন্তু ‘আলোচনা’ হয়নি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা