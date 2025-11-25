‘মিশন অস্ট্রেলিয়া’র আগে বাংলাদেশের মেয়েদের ঘরের মাঠে চ্যালেঞ্জ

সাবিনা খাতুন-মাসুরা পারভীন কি আবার ফিরতে পারবেন? প্রশ্নটা পুরোপুরি করার আগেই সাংবাদিককে থামিয়ে দিলেন পিটার বাটলার। একই প্রশ্ন আর কতবার সহ্য করবেন তিনি। বিরক্ত হয়ে তাই বললেন, ‘এ ব্যাপারে আর কোনো প্রশ্ন করবেন না।’
বোঝাই যাচ্ছে এশিয়ান কাপের দলেও সাবিনা-মাসুরাকে রাখবেন না কোচ। নারী ফুটবলের ভাবনার পুরোটাই এখন ‘মিশন অস্ট্রেলিয়া’। তা মাথায় রেখে ঘরের মাঠে মালয়েশিয়া ও আজারবাইজানকে নিয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজ আয়োজন করছে বাংলাদেশ। জাতীয় স্টেডিয়ামে কাল থেকে শুরু হতে যাওয়া সেই সিরিজের প্রথম দিন মালয়েশিয়ার মুখোমুখি হবে স্বাগতিকেরা। ২ ডিসেম্বর খেলবে আজারবাইজানের বিপক্ষে।
গত অক্টোবরে থাইল্যান্ড সফরের আগে চট্টগ্রামে কোরিয়ান ইপিজেডে এক্সক্লুসিভ ক্যাম্প করে বাংলাদেশ। ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলার আগেও সেখানে ২২ দিনের ক্যাম্প করে এসেছেন আফঈদা-ঋতুপর্ণারা। পরশু পা রেখেছেন ঢাকায়। গতকাল বাফুফে ভবনে সংবাদ সম্মেলনে অধিনায়ক আফঈদা খন্দকার বলেন, ‘আমরা রবিবার চট্টগ্রাম থেকে এসেছি, সেখানে যথেষ্ট ভালো ট্রেনিং করেছি। কারণ এবার সবাই মিলে একসঙ্গে ট্রেনিং করতে পেরেছি। কোচ যেভাবে বলেছে, সেভাবে খেলার চেষ্টা করছি। আর যেহেতু মালয়েশিয়া ও আজারবাইজানের সঙ্গে খেলা, তারা যেহেতু আমাদের থেকে র্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে, অবশ্যই আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করব, যাতে দুটি ম্যাচেই জিততে পারি।’
মালয়েশিয়ার বিপক্ষে ২০২২ সালে ঘরের মাঠে ৬-০ গোলের জয় পেয়েছিল বাংলাদেশ। র্যাঙ্কিংয়ে অবশ্য এগিয়ে আছে মালয়েশিয়াই (৯২)। ইউরোপের দল আজারবাইজানের অবস্থান ৭৪। তাদের বিপক্ষে এর আগে খেলার সুযোগ হয়নি ১০৪ নম্বরে থাকা বাংলাদেশের। আফঈদা তাই খানিকটা রোমাঞ্চিত, ‘ইউরোপের দলের বিপক্ষে ম্যাচ আমাদের জন্য ভালোই হবে। তাদের ভিডিও ফুটেজ এখনো দেখিনি। কোচ নিশ্চয়ই ম্যাচের আগে দেখাবেন।’
থাইল্যান্ডের সফরে দুটি ম্যাচেই মিলেছে হার। পারফরম্যান্সের উন্নতিতে চোখ বাটলারের, ‘আমার মনে একটা লক্ষ্য আছে। কয়েকটি গোল খেয়েছি বলেই আমি হুট করে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি না। শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিপক্ষে খেললে গোল তো খাবেনই। আমরা থাইল্যান্ডের লেভেলে নেই। আমরা দক্ষিণ কোরিয়ার লেভেলে নেই। এই দলগুলো অনেক গোছানো, দক্ষ এবং আর্থিকভাবে সচ্ছল।’
বাটলার আরও বলেন, ‘বাস্তববাদী হয়ে বলতে হবে, আমরা যেখানে আছি, সেখান থেকে এগোতে হবে। গত ১৮ মাসে অনেক দূর এসেছি। আমরা কি আরও এগোতে পারি? অবশ্যই পারি। মেয়েরা এতে সাড়া দিচ্ছে। এখন সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ হচ্ছে, ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ মাত্র শুরু হলো।’
ত্রিদেশীয় সিরিজের পর আবার চট্টগ্রামে ফিরে যাবে মেয়েয়া। নারী উইংয়ের প্রধান মাহফুজা আক্তার কিরণ বলেন, ‘এখানে খেলা শেষ করে মেয়েরা আবার চট্টগ্রাম ফিরে যাবে। তারপর মালয়েশিয়ায় সিনিয়র ও অ-২০ দল একসঙ্গে ট্রেনিংয়ে যাবে। মালয়েশিয়া জাতীয় ও ক্লাব দলের সঙ্গে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে।’
১৫ ডিসেম্বর থেকে নারী ফুটবল লিগ আয়োজনের পরিকল্পনা ছিল বাফুফের। তা অবশ্য পেছাচ্ছে। বাটলারের চাওয়া লিগ যেন হয়, ‘আমরা এটার জন্য হাহাকার করছি। সত্যিই একটা লিগ দরকার। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের নেই। তাই ভুটানের মতো প্রতিবেশী দেশের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে।’
ত্রিদেশীয় সিরিজের বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল
রুপনা চাকমা, মিলি আক্তার, স্বর্ণা রানী, নবীরন খাতুন, আফঈদা খন্দকার, কোহাতি কিসকু, মামনি চাকমা, শামসুন্নাহার সিনিয়র, হালিমা আক্তার, জয়নব বিবি, শিউলি আজিম, মারিয়া মান্দা, মনিকা চাকমা, মুনকি আক্তার, স্বপ্না রানী, উমহেলা মারমা, শাহেদা আক্তার, মোসাম্মত সুলতানা, মোসাম্মত সাগরিকা, তহুরা খাতুন, শামসুন্নাহার জুনিয়র, ঋতুপর্ণা চাকমা, সিনহা জাহান, রুমা আক্তার ও তনিমা বিশ্বাস।