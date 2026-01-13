নতুন কোচ পেল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, থাকবেন কত দিন

রুবেন আমোরিমকে ৫ জানুয়ারি ছাঁটাই করে দলের পরের দুই ম্যাচের জন্য ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড দায়িত্ব দিয়েছিল ক্লাবেরই অনূর্ধ্ব-১৮ দলের কোচ ড্যারেন ফ্লেচারকে। সে দুই ম্যাচের পর দলের ডাগআউটে বসবেন কে? শোনা যাচ্ছে চলতি মৌসুমের অন্য সময়ের জন্য ৪৪ বছর বয়সী মাইকেল ক্যারিকই দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন ওল্ড ট্রাফোর্ডের দলটির।
বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার খবর ঘরের ছেলে মাইকেল ক্যারিকের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। ‘দ্য অ্যাথলেটিক’-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ক্যারিকের সঙ্গে ইউনাইটেড কর্তৃপক্ষের এরই মধ্যে একটি নীতিগত চুক্তি হয়ে গেছে। চুক্তি অনুযায়ী ক্যারিক তাঁর পছন্দমতো কোচিং স্টাফ নিয়োগের সুযোগ পাচ্ছেন। এখন শুধু চুক্তির খুঁটিনাটি চূড়ান্ত হওয়া বাকি। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ১৭ জানুয়ারি নগর প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যানচেস্টার সিটির মুখোমুখি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। তার আগেই ক্যারিককে নিয়োগের আনুষ্ঠানিক সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে বলে আত্মবিশ্বাস ইউনাইটেড কর্তৃপক্ষ। ২০২৫-২৬ মৌসুমের বাকি অংশ পর্যন্ত থাকবেন ক্যারিক।
ইউনাইটেডের খেলোয়াড় হিসেবে দীর্ঘ ১২ বছরে ৪৬৪টি ম্যাচ খেলেছেন। জিতেছেন পাঁচটি প্রিমিয়ার লিগ ও একটি চ্যাম্পিয়নস লিগ। কোচিংয়েও তিনি একেবারেই নতুন নন। জোসে মরিনিও ও সুলশারের সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন। ২০২১ সালে সুলশার বিদায় নেওয়ার পর তিনি তিনটি ম্যাচে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, যার দুটিতেই জিতেছিল ইউনাইটেড। এরপর মিডলসবরোকে কোচিং করিয়েও নিজের সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়েছেন।
কোচ হিসেবে দ্বিতীয় দফায় কোচ হতে যাচ্ছেন ওলে গুনার সুলশার—এমন কথাও কদিন আগে শোনা গিয়েছিল। এর আগে ২০১৮ থেকে ২০২১ পর্যন্ত ম্যান ইউনাইটেডের কোচ ছিলেন সুলশার। তাঁর অধীনে ১৬৮ ম্যাচ খেলে ইউনাইটেড জিতেছে ৯২ ম্যাচ। হেরেছে ৪১ ম্যাচ ও ড্র করেছে ৩৫ ম্যাচ। খেলোয়াড় হিসেবে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে একাধিক শিরোপা জেতালেও কোচ হিসেবে ক্লাবটির হয়ে কোনো শিরোপা জেতেননি তিনি। শেষ পর্যন্ত সুলশারের পরিবর্তে ক্যারিককে কোচ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে ইউনাইটেড।