সালাহকে কাঁদিয়ে ফাইনালে মানের সেনেগাল

বন্ধু মোহাম্মদ সালাহর সঙ্গে লড়াইয়ে শেষ হাসি হেসেছেন সাদিও মানে। ছবি: এএফপি

ক্লাব ফুটবলে এক সময় তাঁরা ছিলেন সতীর্থ। লিভারপুলে একসঙ্গে খেলেছিলেন পাঁচ বছর। কথাটা যে মোহাম্মদ সালাহ ও সাদিও মানের প্রসঙ্গে বলা, সেটা হয়তো অনেকেই বুঝতে পেরেছেন। গতকাল দুই বন্ধু হয়ে গেলেন প্রতিপক্ষ। শেষ হাসি হেসেছেন মানে।

তাঞ্জিয়ারে গত রাতে হয়েছিল আফ্রিকান কাপ অব নেশনসের (আফকন) প্রথম সেমিফাইনাল সেনেগাল-মিসর ম্যাচ। লিভারপুলের দুই সাবেক সতীর্থ সালাহ-মানের লড়াইয়েই চোখ ছিল ফুটবলপ্রেমীদের। শেষ পর্যন্ত ফাইনালের টিকিট কেটেছে মানের সেনেগাল। মিসরকে ১-০ গোলে হারিয়ে চতুর্থবারের মতো আফকনের ফাইনালে উঠেছে সেনেগাল।

মিসরের বিপক্ষে গতকাল প্রথম থেকেই বলের দখল ও আক্রমণে এগিয়ে থাকে সেনেগাল। তবে প্রথমার্ধে কোনো দলই লক্ষ্যভেদ করতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধেও গোলের জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে ফুটবলপ্রেমীদের। ৭৮ মিনিটে বক্সের অনেক বাইরে থেকে দারুণ এক শটে গোল করেন মানে। তাঁর গোলটাই শেষ পর্যন্ত ম্যাচের ব্যবধান গড়ে দিয়েছে। ১-০ গোলের জয়ে ২০২৫-২৬ আফকনের ফাইনালে সেনেগাল। ১৮ জানুয়ারি শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ মরক্কো। বাংলাদেশ সময় সেদিন রাত ১টায় শুরু হবে মরক্কো-সেনেগাল ফাইনাল।

টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে রাবাতে গতকাল মুখোমুখি হয়েছে মরক্কো-নাইজেরিয়া। নির্ধারিত ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ৩০ মিনিট—সব মিলে ১২০ মিনিটের খেলায় কোনো দলই গোল করতে পারেনি। ম্যাচের ফল বের করতে শেষ পর্যন্ত হয়েছে টাইব্রেকার। পেনাল্টি শুটআউটে নাইজেরিয়াকে ৪-২ গোলে হারিয়েছে মরক্কো। তাতে দীর্ঘ ২২ বছর পর ফাইনালে উঠল মরক্কো। সবশেষ ২০০৪ সালে তারা ফাইনালে উঠলেও রানার্সআপ হয়েছিল। তিউনিসিয়া সেবার ২-১ গোলে জিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। নিজেদের ইতিহাসে মরক্কো ১৯৭৬ সালে একবারই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

আফকনে সর্বোচ্চ সাতবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মিসর। সবশেষ তারা শিরোপা জিতেছে ২০১০ সালে। তবে পাঁচবার আফকন খেলেও কোনোবারই চ্যাম্পিয়ন হতে পারেননি সালাহ। এর আগে দুইবার রানার্সআপ হয়েছেন এই টুর্নামেন্টে। এখন পর্যন্ত তিনি মিসরের হয়ে শিরোপা জিততে পারেননি। এবার তিনি খেলবেন তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে। পরশু কাসাব্লাঙ্কায় বাংলাদেশ সময় রাত ১০টায় শুরু হবে মিসর-নাইজেরিয়া তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ।

