বাংলাদেশকে বিশ্বকাপে দেখার অপেক্ষায় ফিফা সভাপতি

বাংলাদেশ ফুটবল বিশ্বকাপ খেলবে, আপাতত এটা নিয়ে স্বপ্ন দেখাও যেন বিলাসিতা। এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাই এবং বিশ্বকাপের প্রাথমিক বাছাইয়েই যেখানে সংগ্রাম করতে হয়ে, সেখানে হাভিয়ের কাবরেরার দলের জন্য বিশ্বমঞ্চে জায়গা করে নেওয়াটা অনেক দূরের পথ সেটা বলতে দ্বিধা নেই।
পারফরম্যান্সে বড় ধরনের উন্নতি নাহলে বিশ্বকাপে বাংলাদেশের খেলা স্বপ্ন হয়েই থেকে যাবে আরও দীর্ঘদিন। দক্ষিণ এশিয়ার দলটি কবে বিশ্বকাপে জায়গা করে নেবে, কিংবা আদৌ নিতে পারবে কিনা সেটা আলোচনার বিষয়। আপাতত ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তোর কথায় কিছুটা হলেও আশা দেখতে পারে এদেশের ফুটবলপ্রেমীরা। বাংলাদেশকে বিশ্বকাপে দেখার অপেক্ষায় আছেন বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থার প্রধান।
অনূর্ধ্ব ১৭ ফুটবল বিশ্বকাপের সবশেষ আসরের শিরোপা জিতেছে পর্তুগাল। দোহার খলিফা আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ফাইনালে অস্ট্রিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়েছে পর্তুগিজ কিশোররা। মাঠে বসেই ফাইনাল উপভোগ করেছেন ইনফান্তিনো। সেখানেই বাংলাদেশকে উৎসাহিত করেছেন এই ফুটবল সংগঠক।
সদ্য সমাপ্ত অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করেছেন আবজল রহমান নামের এক বাংলাদেশি তরুণ। তাঁর ধারণ করা ভিডিওতে ফিফা সভাপতি বলেন, ‘এগিয়ে যাও বাংলাদেশ। তোমাকে বিশ্বকাপে দেখার অপেক্ষায় আছি।’
বিশ্বকাপে এখনো অনেক দূরের পথ হলেও ফুটবল নিয়ে এদেশের ভক্তদের আগ্রহের কোনো কমতি নেই। বড় কোনো টুর্নামেন্ট এলেই সেটার প্রমাণ পাওয়া যায়। সবশেষ ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে বাংলাদেশি ভক্তদের আবেগ, উন্মাদনা এবং ভালোবাসা দেখেছে গোটা বিশ্ব। বিশ্বকাপ চলাকালে প্রতিটি মোড়ে মোড়ে সাজ সাজ রব দেখে যে কারও মনে হয়েছে যেন বাংলাদেশই বিশ্বকাপ খেলছে। বিশেষ করে আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিলের ম্যাচ ঘিরে ছিল বাড়তি উত্তেজনা।