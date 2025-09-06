হোম > খেলা > ফুটবল

শেষ মিনিটের গোলে স্বপ্নভঙ্গ বাংলাদেশের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ইয়েমেনের কাছে হেরেছে বাংলাদেশ। ছবি: বাফুফে

ইয়েমেনের গোলের পথে বড় বাধা হয়ে ছিলেন মেহেদী হাসান শ্রাবণ। তাঁর বেশ কয়েকটি সেভে ১০ জন নিয়েও ১ পয়েন্ট প্রায় পেয়েই যাচ্ছিল বাংলাদেশ। কিন্তু ম্যাচের শেষ মিনিটে সেই শ্রাবণই বোকা বনে গেলেন। ইসাম আল আওয়ামির গোলে ১-০ ব্যবধানের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে ইয়েমেন। টানা দুই হারে বাংলাদেশের অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলার স্বপ্ন আর টিকে নেই বললেই চলে।

ম্যাচের আগের দিন ইয়েমেনকে সমতুল্য বলেছিলেন বাংলাদেশের সহকারী কোচ হাসান আল মামুন। কিন্তু মাঠে এর প্রতিফলন ঘটাতে পারেননি। ভিয়েতনামের ভিয়েত ত্রি স্টেডিয়ামে প্রথমার্ধে বাংলাদেশের খেলার ধরনই ছিল। সেখানে ইয়েমেন বক্সের ভেতর চেষ্টা করছিল বারবার। আগের ম্যাচের ব্যর্থতা ভুলে রক্ষণে রিমন চেষ্টা করেন নিজেকে মেলে ধরার। ১৮ মিনিটে দারুণ একটি ব্লক করেন তিনি। রক্ষণ ধরে রেখে পাল্টা আক্রমণে খেলার চেষ্টা করে বাংলাদেশ। কিন্তু সেভাবে বক্সে ঢুকতে পারেনি। ৩২ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে মোরসালিনের দূরপাল্লার শট ঠেকিয়ে দেন ইয়েমেন গোলরক্ষক ওসমাহ আলী মোকরেফ।

বিরতির পরও খেলার চিত্র বদলায়নি খুব একটা। এদিন মাঠে নামার সুযোগ পাননি কিউবা মিচেল। শুরুর একাদশে থেকে খুব একটা প্রভাব রাখতে পারেননি ফাহামিদুল ইসলাম। মেজাজ হারাচ্ছিলেন বারবার। দ্বিতীয়ার্ধে ৫৮ মিনিটে বিপদ তৈরির ভালো সুযোগ পেয়েছিলেন মিরাজুল ইসলাম। কিন্তু মোরসালিনের বাড়ানো দারুণ এক ক্রসে বলের ওপর নিয়ন্ত্রণই রাখতে পারেননি তিনি।

৭৭ মিনিটে ইয়েমেন অধিনায়ক ইমাদ হামুদের ফ্রি কিক কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন বাংলাদেশ গোলরক্ষক মেহেদী হাসান শ্রাবণ। ৮৩ মিনিটে নাসের মোহাম্মেদ সালেহর বক্সের ভেতর থেকে নেওয়া শটও ঠেকান তিনি। ৮৭ মিনিটে হামজার মুখে লাথি মেরে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখেন মজিবর রহমান জনি। যার ফলে ১০ জনের দলে পরিণত হয় বাংলাদেশ। ৮৯ মিনিটে পরপর দুবার গোলের মুখ থেকে বাঁচান শ্রাবণ। যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিটে আর পেরে ওঠেননি তিনি। বক্সের ভেতর আব্দুল রহমান আল শামির কাটব্যাক থেকে গোলটি করেন ইসাম আল আওয়ামি। বাঁকানো শটে খুব সহজেই জাল খুঁজে নেন এই ফরোয়ার্ড। বক্সের ভেতর থাকা বাংলাদেশের ৬ ফুটবলারের কেউই তাঁকে আটকাতে পারেননি। তাই প্রশ্ন ওঠে শেষ মুহূর্তে গোল হজম করার জুজু থেকে আদৌ কি কাটাতে পারবে বাংলাদেশ। দুই ম্যাচে দুই হারের পর শূন্য পয়েন্ট নিয়ে বাছাইয়ে ‘সি’ গ্রুপের তলানিতে আছে তারা। গ্রুপের অপর ম্যাচে আজ সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ভিয়েতনাম পয়েন্ট পেলেই নিশ্চিত হবে বাংলাদেশের বিদায়।

সম্পর্কিত

চোখের জলে এভাবেই শেষ আর্জেন্টিনায় মেসি অধ্যায়

থুতু ছিটিয়ে কঠিন শাস্তি পেলেন মেসির বন্ধু

বাংলাদেশের আজ বাঁচা-মরার ম্যাচ

সাইক্লিং করতে গিয়ে মারাত্মক দুর্ঘটনার শিকার পিএসজি কোচ

ইতালির গোলবন্যার রাতে এমবাপ্পের রেকর্ড

নেপালের বিপক্ষে প্রতিশোধের লড়াইয়ে নামছে বাংলাদেশ

হামজার খেলা দেখতে মুখিয়ে ছিল নেপালের খুদে ভক্তরাও

বিদায়ী ম্যাচ খেলার পর মেসিকে নিয়ে দুঃসংবাদ

হামজা-শমিতকে ছাড়াই দল শক্তিশালী, বলছেন বাংলাদেশ কোচ

মেসির কি তাহলে বিশ্বকাপে খেলা হচ্ছে না
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা