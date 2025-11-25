ফুটবলের উন্নয়নে ফিফা-সৌদি আরবের নতুন উদ্যোগ

গত কয়েক বছর ধরেই ক্রীড়াঙ্গনে নিজেদের শক্ত অবস্থান তৈরির চেষ্টা করে যাচ্ছে সৌদি আরব। তারই অংশ হিসেবে ২০৩৪ সালে ছেলেদের ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজন করবে মরুর দেশটি। ক্রীড়াঙ্গনে অবস্থার জানান দেওয়ার পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নের বিষয়টিও মাথায় রেখেছে সৌদি আরব।
তারই অংশ হিসেবে দারুণ একটি উদ্যোগ নিয়েছে সৌদি ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (এসএফডি) এবং ফিফা। উন্নয়নশীল দেশগুলোর ফুটবলের অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কারে জন্য সর্বোচ্চ এক বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত ঋণ দেবে এসএফডি। ইতোমধ্যে বিষয়টি নিয়ে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করেছে সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় এই উন্নয়ন তহবিল।
নতুন স্টেডিয়ামে নির্মাণ কিংবা ভেন্যু সংস্কারের জন্য ফিফার কোনো সদস্য দেশ চাইলে স্বল্পসুদে এই ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। এসএফডির সঙ্গে চুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ফিফা।
চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে ফিফা সভাপতি ইনফান্তিনো বলেন, ‘অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং নির্মাণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুরুতেই, আমি সৌদি তহবিল উন্নয়ন, এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সমগ্র দলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং এই অংশীদারিত্ব সম্ভব করার জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই।’
সৌদি তহবিল উন্নয়ন তহবিলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সুলতান বিন আব্দুল রহমান আল-মারশাদ বলেন, ‘আমরা জীবন পরিবর্তনের জন্য খেলাধুলার শক্তিতে বিশ্বাস করি। আমরা আমাদের শক্তি, এসএফডির উন্নয়ন অর্থায়ন এবং ফিফার কারিগরি বিশেষজ্ঞদের একত্রিত করছি কেবল ভেন্যু তৈরির জন্যই নয়, স্থায়ী উত্তরাধিকার তৈরির জন্যও। আমরা এমন অবকাঠামোতে বিনিয়োগ করছি যা মানব সম্ভাবনার উন্মোচন করবে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে, তরুণদের ক্ষমতায়ন করবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সম্প্রদায়কে শক্তিশালী করবে।’