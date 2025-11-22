২০২৬ সালে নতুন টুর্নামেন্ট আনছে ফিফা

২০২৬ সালে নতুন টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে যাচ্ছে ফিফা। বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা এই টুর্নামেন্টের নাম দিয়েছে ‘ফিফা সিরিজ ২০২৬’। আগামী বছরের মার্চ-এপ্রিলে এই টুর্নামেন্ট মাঠে গড়াবে বলে জানিয়েছে ফিফা। পুরুষ, নারী দুই দলই অংশ নিচ্ছে ফিফার এই নতুন টুর্নামেন্টে।
ফিফা গতকাল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ‘ফিফা সিরিজ ২০২৬’ নামে একটি টুর্নামেন্টের ঘোষণা দিয়েছে। ছেলেদের ফিফা সিরিজের ম্যাচগুলো হবে অস্ট্রেলিয়া, আজারবাইজান, ইন্দোনেশিয়া, কাজাখস্তান, মরিশাস, পুয়ের্তো রিকো, রুয়ান্ডা ও উজবেকিস্তানে। ব্রাজিল, থাইল্যান্ড ও আইভরি কোস্টে হবে মেয়েদের ফিফা সিরিজের ম্যাচ। তুলনামূলকভাবে দুর্বল দলগুলোর পারফরম্যান্সের উন্নতির জন্যই ফিফা সিরিজ ২৬ নামে টুর্নামেন্ট হতে যাচ্ছে। ফিফার মেম্বার অ্যাসোসিয়েনগুলোর সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে, যাতে করে তারাও এই টুর্নামেন্টে আয়োজক হতে পারে।
ফুটবলকে আরও বৃহৎ পরিষদে তুলে ধরতেই মূলত ফিফা সিরিজ ২৬ আয়োজন করা হচ্ছে বলে ফিফার পাঠানো এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন সংগঠনটির প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। ফিফা প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘ফুটবলার, কোচ ও ভক্তদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করে দেওয়াই মূলত ফিফা সিরিজের মূল লক্ষ্য।পাশাপাশি প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচের মাধ্যমে ফুটবলের সর্বজনীন রূপ ও বিচিত্রতাকে আরও বড় করে তুলে ধরতেই ফিফা এই টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে যাচ্ছে। ২০২৬ ফিফা সিরিজ বিশ্বের নারী ও পুরুষ ফুটবলকে আরও সমৃদ্ধ করবে।’
২০২৬ ফিফা সিরিজে ভিন্ন ভিন্ন মহাদেশীয় সংস্থার দলগুলো প্রীতি ম্যাচের মতো করে একে অপরের মুখোমুখি হবে বলে ফিফা জানিয়েছে।২০২৪ সালের মার্চে পাইলট প্রকল্পের সফল আয়োজনের পর ফিফা আগামী বছর আয়োজন করতে যাচ্ছে ফিফা সিরিজ ২৬। পাইলট প্রকল্পের টুর্নামেন্টে তিন মহাদেশের পাঁচ দেশে ২৪ দল অংশ নিয়েছিল। ২০২৬ ফিফা সিরিজে দল, ভেন্যু বাড়বে বলে ফিফা জানিয়েছে।
আন্তর্জাতিক বিরতিতে আগামী বছরের মার্চ-এপ্রিলে ‘ফিফা সিরিজ ২৬’ আয়োজনের দুই মাস পরই হতে যাচ্ছে ২৩তম ফুটবল বিশ্বকাপ। ২০২৬ সালের ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত হবে ৪৮ দলের বিশ্বকাপ। যুক্তরাষ্ট্রের ১১ শহর, মেক্সিকোর তিন ও কানাডার দুই শহরে হবে আগামী বিশ্বকাপ। ২০২২ সালে সর্বশেষ কাতারে আয়োজিত ফুটবল বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল আর্জেন্টিনা। আলবিসেলেস্তেরা আগামী বছর নামবে শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্য নিয়ে।