দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে রেকর্ড গড়ে জিতল ইংল্যান্ড

ওয়ানডে ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ড দক্ষিণ আফ্রিকার। অথচ সেই প্রোটিয়ারাই সাউদাম্পটনে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৪১৫ রান তাড়া করতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল। ৭২ রানে অলআউট হয়ে ম্যাচ হারল ৩৪২ রানে। ওয়ানডে ক্রিকেটে রানের হিসেবে এটিই সবচেয়ে বড় জয়। এর আগে বড় জয়টি ছিল ভারতের; ২০২৩ সালে তারা শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েছিল ৩১৭ রানে।
জ্যাকব বেথেল ও জো রুটের সেঞ্চুরিতে প্রথমে ব্যাট করে ৪১৪ রান তোলে ইংল্যান্ড। জবাব দিতে এসে জফরা আর্চারের পেস আর আদিল রশিদের দুর্বোধ্য স্পিনে দিশেহারা দক্ষিণ আফ্রিকা গুটিয়ে গেছে ২০.৫ ওভারেই।
ইংলিশ বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে দক্ষিণ আফ্রিকার কোনো ব্যাটারই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেননি। লক্ষ্য তাড়ায় ৭ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে দুঃস্বপ্নের মতো শুরু দক্ষিণ আফ্রিকার। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে একপর্যায়ে ৫৭ রানে তারা হারিয়ে ফেলে ৯ উইকেট। ৭ নম্বরে উইকেটে আসা করবিন বোশ ৩২ বলে ইনিংস সর্বোচ্চ ২০ রান করলে সত্তর পেরোয় দক্ষিণ আফ্রিকা। বোশ ছাড়াও রানের দুই অঙ্ক ছুঁতে পেরেছেন আর মাত্র দুজন—ত্রিস্তান স্তাবস (১০) ও কেশব মহারাজ। ১৮ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন জফরা আর্চার। ১৩ রানে ৩ উইকেট আদিল রশিদ।
এর আগে প্রথম দুটি ম্যাচ হেরে সিরিজ খুইয়ে বসা ইংল্যান্ড প্রথমে ব্যাট করে ৫ উইকেটে ৪১৪ রান তুলেছে তারা। ১৩টি চার ও ৩টি ছয়ে ৮২ বলে ১১০ রানের ইনিংস খেলেছেন জ্যাকব বেথেল। আর ৯৬ বলে ৬টি চারে ১০০ রান করেছেন জো রুট।