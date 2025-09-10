পেনাল্টিতে গোল করে নতুন রেকর্ড রোনালদোর, ফ্রান্সকে বাঁচালেন এমবাপ্পে

রেকর্ডের পেছনে আমি ছুটি না, রেকর্ডই আমাকে তাড়া করে—সামাজিক মাধ্যমে কয়েক বছর আগে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো এমন কিছু পোস্ট করে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। শুধু মুখের কথাতেই নয়, রোনালদো যে কাজেও বিশ্বাসী। ৪০ পেরোনো এই পর্তুগিজ তারকা গড়ছেন একের পর এক রেকর্ড।
বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে সর্বোচ্চ গোলদাতার রেকর্ডে কদিন আগেই লিওনেল মেসিকে পেছনে ফেলেছেন রোনালদো। পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড গত রাতে নিজেকে নিয়ে গেলেন আরও ওপরে। পুসকাস অ্যারেনাতে ইউরোপ অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে গত রাতে হাঙ্গেরির বিপক্ষে পেনাল্টিতে গোল করেছেন রোনালদো। তাতে বাছাইপর্বে ৩৯ গোল করে যৌথভাবে শীর্ষে পর্তুগিজ তারকা ফরোয়ার্ড। তাঁর সমান ৩৯ গোল বাছাইপর্বে করেছেন গুয়াতেমালার কার্লোস রুইজ। রোনালদোর নতুন রেকর্ড গড়ার রাতে ১০ জনের ফ্রান্সকে রক্ষা করলেন কিলিয়ান এমবাপ্পে।
পুসকাস অ্যারেনাতে গত রাতে প্রথম গোলটা করে হাঙ্গেরি। ২১ মিনিটে পর্তুগিজদের জালে বল জড়ান হাঙ্গেরি ফরোয়ার্ড বার্নাবাস ভার্গা। সমতায় পর্তুগাল ফিরেছে প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার আগেই। ৩৬ মিনিটে সমতাসূচক গোল করেন পর্তুগিজ মিডফিল্ডার বার্নার্দো সিলভা। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর পর অল্প সময়ের মধ্যে রেকর্ডটা করে ফেলেন রোনালদো। ৫৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করেছেন পর্তুগিজ তারকা ফরোয়ার্ড। ম্যাচের শেষ দিকে এসে খেলা জমে ওঠে। ৮৪ মিনিটে গোল করে হাঙ্গেরিকে সমতায় ফেরান ভার্গা।
পর্তুগালের এগিয়ে যেতেও বেশি সময় লাগেনি। ৮৬ মিনিটে পর্তুগিজ ডিফেন্ডার হোয়াও কানসেলো এগিয়ে দেন দলকে। তাঁকে এই জয়সূচক গোল করতে সহায়তা করেন বার্নার্দো সিলভা। ৩-২ গোলের জয়ে ‘এফ’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে পর্তুগাল। দুই ম্যাচে রোনালদোর দল পেয়েছে পূর্ণ ৬ পয়েন্ট। দুইয়ে থাকা আর্মেনিয়ার পয়েন্ট ৩। তিন ও চারে থাকা হাঙ্গেরি, আয়ারল্যান্ড দুই দলেরই সমান ১ পয়েন্ট। প্রত্যেকেই খেলেছে দুটি করে ম্যাচ।
এদিকে পার্ক দে প্রিন্সেসে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে ফ্রান্স-আইসল্যান্ড। ২১ মিনিটে স্ট্রাইকার আন্দ্রি গুয়োজনসেন আইসল্যান্ডকে ১-০ গোলে এগিয়ে দেন। প্রথমার্ধের খেলা শেষ হওয়ার আগমুহূর্তে সমতায় ফেরে ফ্রান্স। ৪৫ মিনিটে সমতাসূচক গোল করেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর পর দ্রুত ২-১ ব্যবধান করে নেয় ফ্রান্স। ৬২ মিনিটে এমবাপ্পের অ্যাসিস্টে গোল করেন ব্রাডলি বারকোলা।
ফরাসিরা এগিয়ে যাওয়ার ৬ মিনিট পরই ফ্রান্স ১০ জনের দলে পরিণত হয়। ৬৮ মিনিটে প্রথমে অরেলিয়েঁ চুয়ামেনি হলুদ কার্ড দেখেন। ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির (ভিএআর) মাধ্যমে সিদ্ধান্ত বদলে দেওয়া হয় লাল কার্ড। ১০ জনের দলে পরিণত হওয়া ফ্রান্স শেষ পর্যন্ত ২-১ গোলে জিতে মাঠ ছেড়েছে। ২ ম্যাচে পূর্ণ ৬ পয়েন্ট নিয়ে ‘ডি’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে ফ্রান্স। দুইয়ে থাকা আইসল্যান্ডের পয়েন্ট ৩। তিন ও চারে থাকা ইউক্রেন, আজারবাইজান দুই দলেরই সমান ১ পয়েন্ট। প্রত্যেকেই দুটি করে ম্যাচ খেলেছে।
৩৯ গোল করে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে যৌথভাবে সর্বোচ্চ গোলদাতা রুইজ ও পর্তুগাল। গুয়াতেমালার রুইজ খেলেছেন ৪৭ ম্যাচ। এদিকে রোনালদোর ৩৯ গোল করতে লেগেছে ৪৯ ম্যাচ। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে মেসি ৩৬ গোল করেছেন ৭২ ম্যাচ খেলে। ৫ সেপ্টেম্বর ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে নিজের বাছাইপর্বের শেষ ম্যাচে করেছেন জোড়া গোল।