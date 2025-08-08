হোম > খেলা > ফুটবল

দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে সম্মান নিয়ে মাঠ ছাড়তে চান বাংলাদেশ কোচ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বাংলাদেশ নারী দলের কোচ পিটার বাটলার। ছবি: বাফুফে

লাওসের পর এবার অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে পূর্ব তিমুরকেও হারাল বাংলাদেশ। তৃষ্ণা রানীর হ্যাটট্রিকে ৮-০ গোলের জয় পেয়েছে পিটার বাটলারের দল। টুর্নামেন্টে সবচেয়ে বড় পরীক্ষায় পরশু দক্ষিণ কোরিয়ার মুখোমুখি হবে তারা। জিতলে পাবে থাইল্যান্ডে মূলপর্বে খেলার টিকিট।

শক্তিমত্তা বিবেচনায় বাংলাদেশের চেয়ে ঢের এগি দক্ষিণ কোরিয়া। র‍্যাঙ্কিংয়ে দশে অবস্থান তাদের। সেখানে বাংলাদেশ রয়েছে ১০৪ নম্বরে। কাগজে-কলমে তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তবে ফল যেমনই হোক বাংলাদেশ কোচ পিটার বাটলার মাঠ ছাড়তে চান মাথা উঁচু করে।

আজ পূর্ব তিমুরকে হারানোর পর লাওসের জাতীয় স্টেডিয়ামে বাটলার বলেন, ‘এখন আমাদের প্রতিপক্ষ দক্ষিণ কোরিয়া, যারা দারুণ গোছানো ও মানসম্পন্ন দল। কাগজে-কলমে আমরা তাদের মানের নই। কোরিয়ার বিপক্ষে খেলার ফলাফল যাই হোক না কেন, আমাদের সম্মান নিয়ে মাঠ ছাড়াটা গুরুত্বপূর্ণ। সবকিছু এখন আমাদের হাতে, আমরা আমাদের সর্বোচ্চটা দেব।’

কোরিয়ার উন্নয়নের কথা বলতে গিয়ে বাফুফেকে খোঁচাও মারেন বাটলার, ‘তারা নিজেদের উন্নয়নে কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। পরিকল্পনা আর সংগঠনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে, আমি নিশ্চিত ওদের খেলোয়াড়েরা বাফুফের মতো তিন স্তরে আটকে থাকে না।’

দুই ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে ‘এইচ’ গ্রুপের শীর্ষে আছে বাংলাদেশ। নিজেদের প্রথম ম্যাচে পূর্ব তিমুরকে ৯-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া। দ্বিতীয় ম্যাচে আজ মুখোমুখি হয়েছে স্বাগতিক লাওসের। গ্রুপ রানার্সআপ হলেও মূলপর্বে খেলার সুযোগ আছে বাংলাদেশের। সেক্ষেত্রে সেরা ৩ রানার্সআপ দলের ভেতর থাকতে হবে।

