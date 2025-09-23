হোম > খেলা > ফুটবল

আমি কাঁদতে চাইনি, তবু কেন যেন কান্না পাচ্ছে: দেম্বেলে

ক্রীড়া ডেস্ক    

২০২৫ ব্যালন ডি’অরের পুরস্কার জিতলেন উসমান দেম্বেলে। ছবি: এএফপি

ব্যালন ডি’অরের পুরস্কার জেতা উসমান দেম্বেলের জন্য ছিল সময়ের ব্যাপার মাত্র। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আগে ফাঁস হওয়া তালিকার কথা না হয় বাদই থাক। ২০২৪-২৫ মৌসুমে তাঁর অসাধারণ পারফরম্যান্সের কারণে এই পুরস্কার জয়ে তিনি অনেক এগিয়ে ছিলেন।

প্যারিসের থিয়েটার দ্যু শাতলে গত রাতে ২০২৫ সালের ব্যালন ডি’অর অনুষ্ঠানে বিজয়ীর নাম ঘোষণা করেছেন রোনালদিনিও। ব্রাজিলিয়ান এই কিংবদন্তি নিজেও জিতেছেন ব্যালন ডি’অর। একটা সময় খেলেছেন প্যারিস সেইন্ট জার্মেইয়ের (পিএসজি) হয়েও। মঞ্চে দাঁড়িয়ে খাম খুলে রোনালদিনিও বিজয়ীর নাম ঘোষণা করার আগেই যেন জানা যায় ব্যালন ডি’অর জয়ী ফুটবলারের নাম। কারণ, দর্শকদের একটা অংশ উসমান নামটা উচ্চারণ করছিলেন অনুষ্ঠানের সময়। শেষ পর্যন্ত ঘরের ছেলে দেম্বেলের হাতেই উঠল ব্যালন ডি’অরের পুরস্কার।

মাঠে দেম্বেলে প্রতিপক্ষের জন্য এক চিন্তার নামই বটে। যত শক্ত রক্ষণ দেয়াল থাকুক না কেন, সেটা ভেদ করেই ছাড়েন ২৮ বছর বয়সী ফরাসি ফরোয়ার্ড। কিন্তু মাঠের দেম্বেলে আর মাঠের বাইরের দেম্বেলের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। ব্যালন ডি’অরের পুরস্কার নিতে গিয়ে গত রাতে কান্না সামলাতে পারেননি তিনি। পুরস্কার জয়ের পর গণমাধ্যমকে দেম্বেলে বলেন, ‘আমি কান্না করতে চাইনি। তবে যখন আমার পরিবার ও আশেপাশে থাকা লোকদের সম্পর্কে কথা বলা শুরু করেছি, তখন আর নিজেকে সামলাতে পারিনি। আপনাআপনি কান্না এসে গেছে।’

দেম্বেলে যে ব্যালন ডি’অর পেতে যাচ্ছেন, সেটা অনুষ্ঠান শুরুর আগেই ধারণা করা গিয়েছিল। ছেলের হাতে পুরস্কার দেখতে অতিথিদের মাঝে বসে যান তাঁর মা। মঞ্চে উঠে সবার আগে দেম্বেলে তাঁর মাকে বলেছেন, ‘একসঙ্গে আমরা এটা করেছি।’ পুরস্কার নেওয়ার সময় দেম্বেলে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেও সঞ্চালক কেট স্কট মঞ্চে তাঁর মাকে ডাকার পরই নিজেকে সামলে নিয়েছেন ফরাসি ফরোয়ার্ড।

২০২৪-২৫ মৌসুমে পিএসজির হয়ে সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে দেম্বেলে খেলেছেন ৫৩ ম্যাচ। ৩৫ গোলের পাশাপাশি অ্যাসিস্ট করেছেন ১৬ গোলে। লিগ ওয়ান, ফ্রেঞ্চ কাপ, চ্যাম্পিয়নস লিগ—সবশেষ মৌসুমে পিএসজির ট্রেবল জয়ে তাঁর অবদান অপরিসীম। সবচেয়ে বড় কথা ২০২৪-২৫ মৌসুমেই প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়নস লিগের শিরোপা জেতে পিএসজি। চ্যাম্পিয়নস লিগে দেম্বেলে করেন ৬ গোল।

ব্যালন ডি’অর জয়কে ক্যারিয়ারের অন্যতম সেরা অর্জন মানছেন দেম্বেলে। একই সঙ্গে তিনি মনে করেন, পুরস্কারের (ব্যালন ডি’অর) দাবিদার পুরো পিএসজি। ২৮ বছর বয়সী ফরাসি ফরোয়ার্ড বলেন, ‘ক্যারিয়ারের অন্যতম সেরা অর্জন এটা। ২০২৩ সালে আমাকে নেওয়ার জন্য পিএসজিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সতীর্থরা সব সময়ই দারুণ খেলছে। এই ট্রফিটা আমার একার নয়। পুরো দলের অর্জন।’

প্যারিসের থিয়েটার দ্যু শাতলে ব্যালন ডি’অরের পুরস্কার দেওয়ার কিছুক্ষণ আগেই জানানো হয়েছে, ৩০ জন থেকে লড়াইটা চলে এসেছে দুই জনের মধ্যে। সেই দুই ফুটবলার হলেন দেম্বেলে ও লামিনে ইয়ামাল। ‘উসমান, উসমান’ হর্ষধ্বনি যখন শোনা যাচ্ছিল, তখন ইয়ামাল এক রকম চুপই ছিলেন। পিএসজির জার্সিতে ২০২৩ সাল থেকে এখন পর্যন্ত দেম্বেলে ৯৯ ম্যাচে করেছেন ৪৩ গোল। অ্যাসিস্ট করেছেন ৩২ গোলে। গত মৌসুমে ট্রেবল জয়ের পাশাপাশি উয়েফা সুপার কাপও জেতেন দেম্বেলে।

সম্পর্কিত

দেম্বেলের ব্যালন ডি’অরসহ প্যারিসে গত রাতে কে কী পুরস্কার পেলেন

দেম্বেলে নাকি ইয়ামাল, কার হাতে উঠবে ব্যালন ডি’অর

বাফুফের লিগ কমিটি পরিবর্তনের দাবি মোহামেডানের

রাশফোর্ডের ঘটনা নিয়ে নীরবতা ভাঙলেন বার্সা কোচ

রিফাতের হ্যাটট্রিকে সেমিফাইনালে বাংলাদেশ

পিএসজির ম্যাচ স্থগিত, সমালোচনা হচ্ছে কী নিয়ে

লাল কার্ড দেখা কাসেমিরোর পাশে ইউনাইটেড কোচ

মেসির জোড়া গোলে প্লে-অফের আরও কাছে মায়ামি

কেন ফ্রান্স ছেড়ে আলজেরিয়ার হয়ে খেলতে চান জিদানের ছেলে

রহস্য রেখে অবসর নিলেন বিশ্বকাপজয়ী বোয়াটেং
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা