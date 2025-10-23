৪১ বছর বয়সেও খেলবেন মেসি, মায়ামির সঙ্গে নতুন চুক্তি

বয়সকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। লিওনেল মেসিও বা কম যান কীসে! কয়েক মাস আগে পেরিয়েছেন ৩৮। এবার ৪১ বছর বয়সেও খেলা চালিয়ে যাওয়ার আগাম বার্তা দিলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে ৩ বছরের নতুন চুক্তি করেছে যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের ক্লাব ইন্টার মায়ামি। আজ এক বিবৃতিতে জানানো হয় তা।
ইন্টার মায়ামির নির্মাণাধীন ফ্রিডম পার্ক স্টেডিয়ামে বসে নতুন চুক্তি সম্পন্ন করেন মেসি। আগামী বছর থেকে এটাই হবে মায়ামির ঘর৷ সেখানে মেসির পায়ের ধূলো পড়বে না তা কী করে হয়। তাই তো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে চুক্তির ভিডিও দিয়ে ক্যাপশনে মায়ামি জানিয়েছে, হি ইজ হোম (তিনি থাকছেন)।
চুক্তি নিয়ে মেসি বলেন, ‘এখানে থাকতে পারে এবং এই প্রকল্পের সঙ্গে থাকতে পেরে আমি খুশি। ফ্রিডম পার্কে খেলার স্বপ্ন এখন একটি সুন্দর বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। মায়ামিতে আসার পর থেকে আমি খুব খুশি আছি। তাই এখানে খেলা চালিয়ে যেতে পেরে আমি সত্যিই আনন্দিত।’
মেসি আরও যোগ করেন, ‘আমরা সবাই সেই মুহূর্তটির জন্য খুব রোমাঞ্চিত, যখন অবশেষে মায়ামি ফ্রিডম পার্কে খেলতে পারব। আমাদের নতুন ঘরে খেলার অভিজ্ঞতা নিতে এবং ভক্তদেরকেও তা উপভোগ করার সুযোগ দিতে তর সইছে না। এমন একটি দর্শনীয় স্টেডিয়ামে ঘরে খেলতে পারাটা সত্যিই বিশেষ কিছু হবে।’
ইন্টার মায়ামির সহ-মালিক ও ইংলিশ কিংবদন্তি ডেভিড বেকহ্যাম বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য ছিল বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়দের ইন্টার মায়ামিতে আনা। আর ঠিক সেটাই করেছি। আমরা সেই খেলোয়াড়কে এনেছি যে খেলাটির সবচেয়ে সেরা খেলোয়াড়। এটি মায়ামির প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতিকে ফুটিয়ে তোলে।একই সঙ্গে শহর, ক্লাব ও খেলার প্রতি মেসির দায়বদ্ধতা প্রকাশ করে।’
মায়ামির সঙ্গে মেসির চুক্তি নবায়নের বিষয়টি অনুমিত ছিল। ২০২৩ সালে আড়াই বছরের চুক্তিতে পিএসজি থেকে ক্লাবটিতে যোগ দেন তিনি। যা শেষ হত এ বছরই। বয়স ৪০ ছোঁয়ার আগেই যেখানে অনেক ফুটবলার খেলা ছাড়ার ঘোষণা, সেখানে ৮ বারের ব্যালন ডি’অর ও বিশ্বকাপজয়ী মেসি বিপরীত দিকেই হাঁটছেন। ভক্তদের তাতে খুশি না হয়ে উপায় আছে।