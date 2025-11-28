হোম > খেলা > ফুটবল

মেসি বলছেন, শিগগির দেখা হবে ভারত

ক্রীড়া ডেস্ক    

১৩ ডিসেম্বর কলকাতার অনুষ্ঠান দিয়ে শুরু হচ্ছে মেসির ভারত সফর। ছবি: ফাইল ছবি

ভারতে লিওনেল মেসি সর্বশেষ গিয়েছিলেন ২০১১ সালে। ১৪ বছর পর এশিয়া মহাদেশের এই দেশে সফর করবেন তিনি। ভারত সফরে যেতে যেন তর সইছে না আর্জেন্টাইন এই ফরোয়ার্ডের।

মেসি গত রাতে নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে ভারত সফরের সূচি প্রকাশ করেছেন। দুই সপ্তাহ পর যে তাঁর ভারত সফর শুরু হচ্ছে, তাতে উন্মুখ হয়ে আছেন আর্জেন্টাইন এই ফরোয়ার্ড। ফেসবুকে তিনি লিখেছেন, ‘ভারতের লোকদের থেকে যে ভালবাসা পেয়েছি, তার জন্য ধন্যবাদ। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে গোট ট্যুর শুরু হবে। হায়দরাবাদ, কলকাতা, মুম্বাই এবং দিল্লি সফরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেখে সেটা শেয়ার করতে পেরে খুশি। শিগগির দেখা হবে ভারত।’

ভারতে মেসির ব্যক্তিগত এই সফরের নাম দেওয়া হয়েছে গোট (গ্রেটেস্ট অব অল টাইম) ট্যুর অব ইন্ডিয়া ২০২৫। আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডের ভারত সফরের আয়োজনের বন্দোবস্ত করেছেন দেশটির অন্যতম সফল ক্রীড়া উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্ত। মেসি তাঁর সফর সূচিতে শতদ্রু দত্তর উদ্যোগ বলে আয়োজকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। সূচি অনুযায়ী একই দিনে কলকাতা, হায়দরাবাদ সফর করবেন। ১৩ ডিসেম্বর কলকাতায় স্থানীয় সময় সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে তাঁর অনুষ্ঠান শুরু হবে। সেই অনুষ্ঠান কতক্ষণ চলবে, তা অবশ্য উল্লেখ করা হয়নি। সেদিনই সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে মেসির হায়দরাবাদে আরেক অনুষ্ঠান শুরু হবে।

কলকাতা-হায়দরাবাদ পর্ব শেষ করে এরপর মেসি যাবেন মুম্বাইয়ে। ১৪ ডিসেম্বর মুম্বাইয়ের স্থানীয় সময় বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে তাঁর অনুষ্ঠান। আর্জেন্টাইন তারকা ফরোয়ার্ডের পরবর্তী গন্তব্য দিল্লি। ভারতের রাজধানী শহরে ১৫ ডিসেম্বর স্থানীয় সময় বেলা ১টায় শুরু হবে তাঁর অনুষ্ঠান। মুম্বাই-দিল্লির অনুষ্ঠান কতক্ষণ চলবে, সেটাও মেসির সূচিতে উল্লেখ করা হয়নি।

মেসি সর্বশেষ ভারত সফরে খেলতে গিয়েছিলেন ২০১১ সালে। কলকাতার সল্ট লেকে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ১-০ গোলে জিতেছিল আর্জেন্টিনা। আন্তর্জাতিক ফুটবলে স্থায়ী অধিনায়ক হিসেবে এই ম্যাচ দিয়েই অভিষেক হয় মেসির। আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি অধিনায়ক হিসেবে ২০২১ ও ২০২৪ সালে দুবার জেতেন কোপা আমেরিকা। ২০২২ সালে তাঁর নেতৃত্বাধীন আর্জেন্টিনা জেতে বিশ্বকাপ।

