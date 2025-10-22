৪৩ গোলের চ্যাম্পিয়নস লিগের রাতে একগাদা রেকর্ড

গোলবন্যার এক রাতই গেছে চ্যাম্পিয়নস লিগে। এক রাতে ৯ ম্যাচে সব মিলিয়ে হয়েছে ৪৩ গোল। তার মানে ম্যাচে গড়ে প্রায় পাঁচটি করে গোল হয়েছে। গোলবন্যার রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগের রেকর্ড বইয়ের পাতা ওলটপালট হয়েছে।
৯ ম্যাচের মধ্যে একমাত্র কাইরাত-পাফোস ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র হয়েছে। সবচেয়ে বেশি গোল হয়েছে লেভারকুসেন-পিএসজি ম্যাচে। ৯ গোলের এই ম্যাচে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন পিএসজি করেছে ৭ গোল। তবে সব ছাপিয়ে আলোচনা মূলত পিএসভি আইন্দহফেন-নাপোলি ও বার্সেলোনা-অলিম্পিয়াকোস ম্যাচ নিয়ে। এই দুই ম্যাচে চার দল মিলে দিয়েছে ১৫ গোল। যার মধ্যে লজ্জার রেকর্ডে নাম লিখিয়েছে নাপোলি। পিএসভি আইন্দহফেনের কাছে ৬-২ গোলে হেরে চ্যাম্পিয়নস লিগ ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ব্যবধানে হারের কীর্তি এখন নাপোলির। পিএসভির ঘরের মাঠ ফিলিপস স্টেডিয়ামে হয়েছে এই ম্যাচ। চ্যাম্পিয়নস লিগে আগে সবচেয়ে বড় ব্যবধানে হারের বিব্রতকর রেকর্ডটা ছিল ২০১২ সালে চেলসির বিপক্ষে। ২০১১-১২ মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগের দ্বিতীয় লেগে চেলসির কাছে ৪-১ গোলে হেরেছিল নাপোলি।
গ্রুপ পর্বের বার্সেলোনা-অলিম্পিয়াকোস ম্যাচটি গত রাতে হয়েছে এস্তাদি অলিম্পিক কোম্পানিজ লুইস স্টেডিয়ামে। ঘরের মাঠে ৬-১ গোলের উড়ন্ত জয় পেয়েছে বার্সা। ফার্মিন লোপেজ হ্যাটট্রিক করেছেন। ৭, ৩৯ ও ৭৬ মিনিটে হয়েছে তাঁর এই তিন গোল। তাতে বার্সার ইতিহাসে প্রথম স্প্যানিশ ফুটবলার হয়ে লোপেজ চ্যাম্পিয়নস লিগে হ্যাটট্রিক করেছেন। কাতালান ক্লাবটির ইতিহাসে এখন পর্যন্ত ৬০০–এর বেশি স্প্যানিশ ফুটবলার খেললেও ইউরোপীয় ক্লাব ফুটবলের এই প্রতিযোগিতায় লোপেজের আগে কেউই হ্যাটট্রিক করতে পারেননি।
অলিম্পিয়াকোসের বিপক্ষে লোপেজের হ্যাটট্রিকের পাশাপাশি গোল পেয়েছেন লামিনে ইয়ামাল ও মার্কাস রাশফোর্ড। ৬৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করেছেন ইয়ামাল। ৭৪ ও ৭৯ মিনিটে জোড়া গোল করেছেন রাশফোর্ড। অলিম্পিয়াকোসের একমাত্র গোল ৫৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে করেছেন আইয়ুব এল কাবি। তবে জোড়া হলুদ কার্ডে ৫৭ মিনিটে মিডফিল্ডার সান্তিয়াগো হেজ্জে লাল কার্ড দেখলে ১০ জনের দলে পরিণত হয় অলিম্পিয়াকোস।
গোলবন্যার রাতে এমিরেটস স্টেডিয়ামে আতলেতিকো মাদ্রিদকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে আর্সেনাল। চ্যাম্পিয়নস লিগের মতো টুর্নামেন্টে এই জয় অহরহই হয়ে থাকে। তবে অবাক করার মতো ব্যাপার হচ্ছে প্রথমার্ধে কোনো গোলই হয়নি এই ম্যাচে। দ্বিতীয়ার্ধে খেলা শুরুর পর দ্রুতই এগিয়ে যেতে পারত আতলেতিকো মাদ্রিদ। ৪৮ মিনিটে হুলিয়ান আলভারেজের দূরপাল্লায় বুলেট গতির শট নিলেও সেটা ক্রসবারে বাধা পেয়েছে। ফলে স্প্যানিশ ক্লাবটি আর এগিয়ে যেতে পারেনি। ৫৭ থেকে ৭০—১৩ মিনিটের ব্যবধানে আতলেতিকোর জালে গুনে গুনে চার গোল দিয়েছে আর্সেনাল। ৫৭ ও ৬৪ মিনিটে গোল করেছেন গ্যাব্রিয়েল মাগালিয়ায়েস ও গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি। ভিক্টর গিওকেরেস ৬৭ ও ৭০ মিনিটে জোড়া গোল করেছেন।
২০২৫-২৬ চ্যাম্পিয়নস লিগে এখন পর্যন্ত পূর্ণ ৯ পয়েন্ট পেয়েছে পিএসজি, ইন্টার মিলান ও আর্সেনাল। তবে গোল ব্যবধানে এগিয়ে থেকে সবার ওপরে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন পিএসজি। দু্ই ও তিনে অবস্থান করছে ইন্টার মিলান ও আর্সেনাল। চার ও পাঁচে থাকা ডর্টমুন্ড, ম্যানচেস্টার সিটি দুই দলেরই সমান ৫ পয়েন্ট। প্রত্যেকেই তিনটি করে ম্যাচ খেলেছে।
চ্যাম্পিয়নস লিগে গত রাতের ফল
বার্সেলোনা ৬–১ অলিম্পিয়াকোস
কাইরাত আলমাতি ০–০ পাফোস এফসি
লেভারকুসেন ২–৭ পিএসজি
আর্সেনাল ৪–০ আতলেতিকো মাদ্রিদ
ভিয়ারিয়াল ০–২ ম্যানচেস্টার সিটি
পিএসভি আইন্দহফেন ৬–২ নাপোলি
কোপেনহেগেন ২–৪ বরুসিয়া ডর্টমুন্ড
নিউক্যাসল ৩–০ বেনফিকা
সেঁ জিলোয়াস ০–৪ ইন্টার মিলান