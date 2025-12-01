যেমনটা এমবাপ্পে চেয়েছিলেন, তেমনটা হয়নি

লা লিগায় জয় এখন রিয়াল মাদ্রিদের কাছে হয়ে গেছে ‘সোনার হরিণ’। সবশেষ ১ নভেম্বর লা লিগায় ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে ৪-০ গোলে জয় পেয়েছিল রিয়াল। এই টুর্নামেন্টে এরপর টানা তিন ম্যাচে জয়ের দেখা পায়নি জাবি আলোনসোর রিয়াল।
মন্তিলভি স্টেডিয়ামে গত রাতে লা লিগার জিরোনা-রিয়াল মাদ্রিদ ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। প্রথমার্ধের শেষ ভাগে (৪৫ মিনিটে) গোল করেন জিরোনা মিডফিল্ডার আজেদিন উনাহি। ৬৭ মিনিটে পেনাল্টি থেকে কিলিয়ান এমবাপ্পের করা গোলে সমতায় ফেরে রিয়াল। ৬০ শতাংশ বলের দখল রেখে রিয়াল প্রতিপক্ষের লক্ষ্য বরাবর ৫ শট নিয়েছে। কিন্তু দাপট দেখিয়ে খেলেও মাত্র ১ গোল করতে পেরেছে রিয়াল। অন্যদিকে জিরোনা বলের দখল রেখেছিল ৪০ শতাংশ। রিয়ালের লক্ষ্য বরাবর জিরোনা নিয়েছে ৪ শট।
দাপট দেখিয়ে খেলেও যখন জয় পেল না রিয়াল, তখন হতাশা প্রকাশ করেছেন এমবাপ্পে। জিরোনার বিপক্ষে ড্রয়ের পর সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে যেমন তাঁর হতাশা প্রকাশ পেয়েছে, একই সঙ্গে শুনিয়েছেন আশার বাণী। ২৬ বছর বয়সী ফরাসি এই ফরোয়ার্ড লিখেছেন, ‘যেমন ফল চেয়েছিলাম, তেমনটা হয়নি। তবে লিগ এখন ওপেন অবস্থায় আছে। অনেক সময় বাকি। আমাদের খেলার ধরন বদলাতে হবে। দল হিসেবে আমরা কেমন, সেটা দেখাতে হবে।’
মন্তিলভি স্টেডিয়ামে গত রাতে জিতলে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনাকে টপকে লা লিগার পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠত রিয়াল মাদ্রিদ। জাবি আলোনসোর দলের পয়েন্ট হতো ৩৫। ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে নেমে যেত বার্সেলোনা। কিন্তু জিরোনার বিপক্ষে ম্যাচটি ড্র করায় রিয়াল মাদ্রিদকে দুই নম্বরেই থাকতে হয়েছে। ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে এখন শীর্ষে বার্সেলোনা। দুইয়ে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের পয়েন্ট ৩৩। তিন ও চারে থাকা ভিয়ারিয়াল ও আতলেতিকো মাদ্রিদের পয়েন্ট ৩২ ও ৩১।
বার্সেলোনা লা লিগার পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠেছে পরশু রাতেই। ঘরের মাঠ ক্যাম্প ন্যুতে বার্সেলোনা ৩-১ গোলে হারিয়েছে আলাভেসকে। লা লিগায় নিজেদের সবশেষ তিন ম্যাচের তিনটিতেই ড্র করেছে রিয়াল। এর আগে এলচের বিপক্ষে আলোনসোর দল ২-২ গোলে ড্র করেছিল। রায়ো ভায়েকানোর বিপক্ষে রিয়াল গোলশূন্য ড্র করেছিল।