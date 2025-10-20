দুই পরিবর্তন নিয়ে থাইল্যান্ডে যাচ্ছে বাংলাদেশ দল

দুটি ফিফা প্রীতি ম্যাচ খেলতে কাল থাইল্যান্ড যাচ্ছে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। জয় বা পরাজয় নয়, বাংলাদেশ কোচ পিটার বাটলারের লক্ষ্য এশিয়ান কাপের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুত হয়ে ওঠা। তাই পারফরম্যান্সের উন্নতিতেই চোখ তাঁর।
দলে দুই পরিবর্তন এনেছেন বাটলার। জুন-জুলাইয়ে মিয়ানমারে অনুষ্ঠিত এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের দল থেকে বাদ পড়েছেন নিলুফা ইয়াসমিন ও সৌরভী আকন্দ প্রীতি। তাঁদের পরিবর্তে এসেছেন রুমা আক্তার ও সিনহা জাহান শিখা।ম্যাচ দুটি সামনে রেখে চট্টগ্রামের কোরিয়ান ইপিজেডে ২১ দিনের ক্যাম্প করেছে বাংলাদেশ দল। যদিও সেই ক্যাম্পে ছিলেন না ঋতুপর্ণা চাকমা-মারিয়া মান্দাসহ ৯ ফুটবলার। ভুটানের লিগে ব্যস্ত ছিলেন তাঁরা।
জাতীয় দলের সঙ্গে অল্প সময় থাকায় মানিয়ে নেওয়াটা সহজ ছিল না তাঁদের জন্য। আজ বাফুফে ভবনে সংবাদ সম্মেলনে বাটলার বলেন, ‘মানিয়ে নেওয়া তাদের জন্য বেশ কঠিন হলেও আমি মনে করি, আমরা কীভাবে কাজ করি, সেই অভিজ্ঞতা তাদের আছে। তাই এই মেয়েদের নিয়ে কোনো সমস্যা দেখছি না। তারা জানে, আমরা কীভাবে খেলি।’
অধিনায়ক আফঈদা খন্দকারও কথা বলেছেন বাটলারের সঙ্গে সুর মিলিয়ে। বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের অধিনায়ক বলেন, ‘তাদের সঙ্গে ক্যাম্পে ৭-৮ বছর একসঙ্গে থাকছি। আমরা একে অপরকে ভালো করে জানি। গত দুই দিন অনুশীলন করেছি কয়েক জনের সঙ্গে। কোনোরকম সমস্যা হয়নি। আশা করছি, বাকিদের ক্ষেত্রেও একই রকম হবে। কোনো সমস্যা দেখছি না।’
ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের (১০৪) চেয়ে ৫১ ধাপ এগিয়ে থাইল্যান্ড (৫৩)। তবু বাটলার দেখতে চান লড়াকু বাংলাদেশকে, ‘হার বা জিতের মানসিকতা নয়। এই ধরনের ম্যাচ থেকে আসলে আমরা কী পেতে চাই, তা নিয়ে কখনো কখনো আমাদের বাস্তববাদী হতে হবে। আমি চাই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ পারফরম্যান্স। দেখতে চাই মেয়েরা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেটা মেলে ধরছে। কেননা এটা সবার জন্য। এমনকি যে ভুটান থেকে যে নয়জন ফিরেছে, তাদের জন্যও এটা বড় পদক্ষেপ।’
বাটলার আরও বলেন, ‘আমি মনে করি আমাদের বাস্তববাদী হওয়াটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে তারা র্যাঙ্কিংয়ে আমাদের চেয়ে এগিয়ে বলে আমরা তাদের কাছে হারতে পারি বা হারতে যাচ্ছি, এই মনোভাব নিয়ে সেখানে যেতে পারি না।’ ব্যাংককের চালের্ম ফ্রাকিয়াত ব্যাং মড স্টেডিয়ামে ম্যাচ দুটি হবে ২৪ অক্টোবর ও ২৭ অক্টোবর।
বাংলাদেশ দল
গোলরক্ষক: রুপনা চাকমা, মিলি আক্তার, স্বর্ণা রাণী মণ্ডল
ডিফেন্ডার: নবীরন খাতুন আফঈদা খন্দকার (অধিনায়ক), কোহাতি কিসকু, রুমা আক্তার,শামসুন্নাহার (সিনিয়র), হালিমা আক্তার, জয়নব বিবি রিতা, শিউলি আজিম
মিডফিল্ডার: মারিয়া মান্দা, মনিকা চাকমা, মুনকি আক্তার, স্বপ্না রানী
ফরোয়ার্ড: উমেহলা মারমা, শাহেদা আক্তার রিপা, মোসাম্মৎ সুলতানা, মোসাম্মৎ সাগরিকা, তহুরা খাতুন, শামসুন্নাহার (জুনিয়র), ঋতুপর্ণা চাকমা, সিনহা জাহান শিখা