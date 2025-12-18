হোম > খেলা > ফুটবল

১৪ জানুয়ারি ঢাকায় আসছে ফিফা বিশ্বকাপের ট্রফি

ক্রীড়া ডেস্ক    

ঢাকায় বিশ্বকাপের মূল ট্রফি দেখার সুযোগ পাবেন দেশের ফুটবলপ্রেমীরা। ছবি: সংগৃহীত

আর মাস ছয়েক পরই শুরু হবে ফিফা বিশ্বকাপ। যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা ও মেক্সিকোয় অনুষ্ঠেয় এই বিশ্বকাপ শুরুর আগেই টুর্নামেন্টের উত্তাপ ছড়াতে বাংলাদেশ সফরে আসছে বিশ্বকাপ ট্রফি। কোকো-কোলার উদ্যোগে আসছে ১৪ জানুয়ারি ঢাকায় এসে পৌঁছবে বিশ্বকাপের মূল ট্রফিটি।

গতকাল কোকাকোলার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিটিতে বলা হয়েছে, ‘কোকা-কোলার উদ্যোগে আয়োজিত ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফি ট্যুরের অংশ হিসেবে আগামী ১৪ জানুয়ারি ঢাকায় পৌঁছাবে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের ফুটবলপ্রেমীরা ফুটবলের সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত পুরস্কার—মূল ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফি স্বচক্ষে দেখার সুযোগ পাবেন।’

বিশ্ব ভ্রমণে ৩০টি দেশ, ১৫০ দিনে ৭৫টি স্থানে হাজির হবে বিশ্বকাপ ট্রফির মূল ট্রফি। যা স্থানীয় মানুষের জন্য নিয়ে আসবে অনন্য এক অভিজ্ঞতা।

সম্পর্কিত

আর্জেন্টিনা-স্পেনের ‘ফিনালিসিমা’ কবে, কখন, কোথায়

রোনালদোর রেকর্ড ভাঙার আরও কাছে এমবাপ্পে, বেঁচে গেল রিয়াল

২০২৬ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ৬১০ কোটি টাকা

ছয় মাস আগে গাড়ি চালিয়ে লিভারপুলের ভক্ত-সমর্থকদের আহত করার শাস্তি পেলেন তিনি

কলকাতায় বিশৃঙ্খল অবস্থার জন্য মেসিকে দায়ী করলেন গাভাস্কার

তোপের মুখে বিশ্বকাপের টিকিটের দাম কমাল ফিফা

ফিফার বর্ষসেরা পুরস্কারও জিতলেন দেম্বেলে

মেসির সফরে বিশৃঙ্খলা, পদত্যাগ করলেন পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়ামন্ত্রী

ফিফা দ্য বেস্টের পুরস্কার উঠছে কার হাতে

মেসি ভারতে আর কত দিন থাকবেন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা