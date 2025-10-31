যেকোনো মূল্যে বাংলাদেশকে হারাতে চায় ভারত

এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্ব থেকে আগেই বিদায় নিশ্চিত হয়েছে ভারতের। ‘সি’ গ্রুপে তাদের বাকি ম্যাচ দুটি কেবলই আনুষ্ঠানিকতার। এর একটিতে তাদের প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ। আনুষ্ঠানিকতার হলেও যেকোনো মূল্যে জামাল ভূঁইয়ার দলকে হারাতে চায় ভারত—এমনটাই জানিয়েছেন দলটির প্রধান কোচ খালিদ জামিল।
ভারতের মতো বাংলাদেশেরও এশিয়ান কাপের মূল পর্বে ওঠার সব সম্ভাবনা শেষ হয়েছে। নিজেদের সবশেষ ম্যাচে ১৪ অক্টোবর হংকংয়ের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছেন হাভিয়ের কাবরেরার শিষ্যরা। একই দিন সিঙ্গাপুরের কাছে ২-১ গোলে হেরে যায় ভারত। এতে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশেরও বিদায়ঘণ্টা বেজে যায়।
আগামী ১৮ নভেম্বর জাতীয় স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলতে নামবে ভারত। এর আগে গত মার্চে দুই দলের প্রথম ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র হয়। চারটি করে ম্যাচ শেষে ভারত ও বাংলাদেশের সংগ্রহ ২ পয়েন্ট। তাঁদের অবস্থান তিন ও চারে।
সিঙ্গাপুরের কাছে হারলেও বাংলাদেশের বিপক্ষে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া ভারত। দ্য টেলিগ্রাফকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জামিল বলেন, ‘এটা পরের ম্যাচ (বাংলাদেশের বিপক্ষে)। যেকোনো মূল্যে আমাদের সেই ম্যাচ জিততে হবে। জাতীয় দলের এই মুহূর্তে জয়ের খুব প্রয়োজন।’
সাম্প্রতিক সময়ের ব্যর্থতা ভুলে বাংলাদেশের বিপক্ষে নিজেদের সেরাটা দিতে প্রস্তুত ভারত। জামিল বলেন, ‘সিঙ্গাপুরের হারের পর আমি বলেছিলাম যে, হারের জন্য আমাকেই দায়ী করা উচিত। সেই হারের কথা ভেবে লাভ নেই। কিছু ভুলের কারণে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে আমাদের হারতে হয়েছে। এখন আমাদের সামনের দিকে তাকাতে হবে।’
দলের ভালোর জন্য মানসম্পন্ন খেলোয়াড়কে প্রাধান্য দিতে চান জামিল, ‘ভারত জাতীয় দলের জন্য আমাদের ভালো মানের ফুটবলার দরকার। শেষ পর্যন্ত লড়াই করতে পারে—এমন খেলোয়াড় খুবই প্রয়োজন। তারা মাঠে সর্বস্ব দিতে পারে এবং দলের জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত থাকে।’
অস্থিরতা চলছে ভারতীয় ফুটবলে। শীর্ষ স্তরের লিগ মাঠে গড়ানো নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। যদিও জাতীয় দলের ফুটবলারদের পারফরম্যান্সে এর প্রভাব পড়বে না বলেই মনে করেন জামিল, ‘কেন এমনটা হবে? দেশের ফুটবলে কী হবে সেটা তো খেলোয়াড়দের হাতে নেই। আমাদের কাজ দেশের জন্য সেরাটা দেওয়া। আমি লিগ নিয়ে আশাবাদী।’