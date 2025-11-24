হোম > খেলা > ফুটবল

বাফুফের সঙ্গে কোনো চুক্তি হয়নি, দাবি মালয়েশিয়ার কোম্পানির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

বাফুফের সঙ্গে কোনো চুক্তি হয়নি বলে দাবি করেছে মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রীয় তেল-গ্যাস প্রতিষ্ঠান পেট্রোনাস। ছবি: সংগৃহীত

দুই মাস পর বাংলাদেশ ফুটবল লিগের লোগো ও পৃষ্ঠপোষকের নাম ঘোষণা করে চরম বিতর্কের মুখে পড়েছে বাফুফে। প্রথমে অবশ্য লোগোর ডিজাইন নকলের অভিযোগ ওঠে। পরে যখন পৃষ্ঠপোষক হিসেবে মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রীয় তেল-গ্যাস প্রতিষ্ঠান পেট্রোনাসের নাম ঘোষণা করে, তা বিস্ময়ের জন্ম দেয়।

পেট্রোনাসের নাম ঘোষণা করতেই মালয়েশিয়ান ফুটবলপ্রেমীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। নিজ দেশের ফুটবলে চোখ না দিয়ে কেন বাংলাদেশের ফুটবলে টাকা ঢালছে পেট্রোনাস, তা বুঝে উঠতে পারছিলেন না। এরই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের ফুটবল লিগের পৃষ্ঠপোষক হওয়ার দাবিটি উড়িয়ে দেয় পেট্রোনাস। এক বিবৃতিতে তারা জানায়, বাংলাদেশ ফুটবল লিগের কথিত টাইটেল স্পনসরশিপ নিয়ে সাম্প্রতিক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া পোস্টগুলো সম্পর্কে আমরা অবগত। পেট্রোনাস বাংলাদেশ ফুটবল লিগের সঙ্গে কোনো ধরনের স্পনসরশিপ চুক্তিতে যায়নি। এ লিগের সঙ্গে আমাদের নাম বা ব্র্যান্ড ব্যবহারের জন্যও কোনো অনুমোদন দেওয়া হয়নি।

পেট্রোনাসের এমন দাবির পর বাফুফে সহসভাপতি ও মার্কেটিং কমিটির চেয়ারম্যান ফাহাদ করিম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘একটা মিটিংয়ে আছি। এ ব্যাপারে পরে পর্যালোচনা করব। বাফুফের ভাবমূর্তি ও বাংলাদেশ ফুটবল লিগ কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।’

কাল যে লোগো উন্মোচিত হয়েছে, সেটির বিরুদ্ধে উঠেছে নকলের অভিযোগ। লোগো বিতর্ক নিয়ে ফাহাদ করিম বলেন, ‘বেশ গুরুত্বের সঙ্গেই লোগো করা হয়েছে। কোনো অ্যাপ বা অন্য কারোর সঙ্গে আমাদের লোগোর সামঞ্জস্য হলে সেটা একান্তই কাকতালীয়।’

টুর্নামেন্টের লোগোতে পৃষ্ঠপোষক পেট্রোনাসের লোগো ব্যবহার করা হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

এক মাসের বেশি সময় বিরতির পর আজ আবারও মাঠে ফিরছে বাংলাদেশ ফুটবল লিগ। তৃতীয় রাউন্ডের কুমিল্লায় দুপুর ২টা ৪৫ মিনিটে মুখোমুখি হবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহামেডান-আবাহনী।

