কুমিল্লায় মোহামেডান-আবাহনী লড়াই আজ

আন্তর্জাতিক বিরতি কাটিয়ে এক মাসের বেশি সময় পর আজ মাঠে ফিরছে বাংলাদেশ ফুটবল লিগ। কুমিল্লার শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ স্টেডিয়ামে মর্যাদার লড়াইয়ে বেলা ২টা ৪৫ মিনিটে মুখোমুখি হবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ও আবাহনী লিমিটেড।
আন্তর্জাতিক ফুটবল নিয়ে নানা উন্মাদনা দেখা গেলেও ক্লাব ফুটবলে একেবারেই বিপরীত চিত্র। ‘ঢাকা ডার্বি’ও হয়ে পড়েছে রংচটা। মাঝেমধ্যে অবশ্য উত্তেজনার পারদ জমিয়ে তোলে। তবু দর্শক টানতে পারছে না খুব বেশি। তারপরও ম্যাচটি মর্যাদার, ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখার।
২৩ বছর পর আবাহনীর বিপক্ষে লিগে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন তকমা নিয়ে মাঠে নামছে মোহামেডান। চ্যাম্পিয়নদের সময়টা অবশ্য ভালো যাচ্ছে না। লিগ শুরু করেছে ফর্টিস এফসির বিপক্ষে ২-০ গোলের হার দিয়ে। দ্বিতীয় ম্যাচে পুলিশের বিপক্ষে এগিয়ে গিয়েও মাঠ ছেড়েছে ১-১ গোলের ড্রয়ে। তাই ১ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে তাদের অবস্থান একেবারে তলানিতে।
আবাহনীর সংগ্রহও ১ পয়েন্ট। তবে গোলগড়ে এগিয়ে থাকায় সাতে আছে তারা। রহমতগঞ্জের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে ড্র করা আকাশি-নীলরা দ্বিতীয় ম্যাচে ১-০ গোলে হেরে যায় ব্রাদার্স ইউনিয়নের কাছে। লিগে অবস্থান শক্ত করতে মোহামেডানের বিপক্ষে জয়ের বিকল্প কিছু দেখছেন না আবাহনী কোচ মারুফুল হক। তিনি বলেন, ‘এই খেলার গুরুত্ব এখন অনেক। মোহামেডানও পয়েন্ট হারিয়েছে, আমরাও পয়েন্ট হারিয়েছি। অনেক দিক দিয়ে এই ম্যাচের গুরুত্ব অনেক বেশি। ঐতিহ্য লড়াই আছে এখানে। লিগে ফিরে আসতে হলে আগামী ম্যাচে জয়ের কোনো বিকল্প নেই।’
বেশ কয়েক দিন ধরেই আর্থিক জটিলতায় ভুগছে মোহামেডান। খেলোয়াড়েরা নিয়মিত পাচ্ছেন না পারিশ্রমিক। ঢাকা ডার্বিতে অবশ্য এর প্রভাব পড়বে না বলেই ধরা হচ্ছে। আবাহনীর বিপক্ষে সর্বশেষ ৫ ম্যাচের বিপরীতে মোহামেডান জিতেছে দুটিতে। ড্র হয়েছে দুই ম্যাচ। সাদা-কালোদের কোচ আলফাজ আহমেদ পেছনে না তাকিয়ে বরং এগোতে চান সামনে। তিনি বলেন, ‘দলের সবাই ফিট আছে। লিগ তো কেবল শুরু হয়েছে। দুবার ব্রেক হয়েছে। কালকের ম্যাচ দিয়ে টানা খেলা শুরু হবে। জয়ের জন্যই তো মাঠে নামব। আত্মবিশ্বাসী তো অবশ্যই। খেলায় কী হবে সেটা তো বলা যায় না, আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।’
একই দিনে মানিকগঞ্জের শহীদ মিরাজ-তপন স্টেডিয়ামে আরামবাগের মুখোমুখি হবে বসুন্ধরা কিংস। বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় ফর্টিস এফসি লড়বে বাংলাদেশ পুলিশ এফসির বিপক্ষে। মুন্সিগঞ্জের ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে ব্রাদার্স ইউনিয়নের প্রতিপক্ষ ফকিরেরপুল ইয়াংমেন্স ক্লাব।