চ্যাম্পিয়ন পিএসজির শুরুটা হয়েছে চ্যাম্পিয়নের মতোই, নেপথ্যের কাহিনি কী

আতালান্তাকে গত রাতে ৪-০ গোলে হারিয়েছে পিএসজি। ছবি: এএফপি

এই তো আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় ৩১ মে রাতের ঘটনায়। ইন্টার মিলানকে ৫-০ গোলে হারিয়ে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছিল প্যারিস সেইন্ট জার্মেই (পিএসজি)। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের ওপর চাপটা স্বাভাবিকভাবেই একটু বেশি থাকে। কিন্তু পিএসজির ডিকশনারিতে চাপ বলে যে কোনো শব্দ নেই।

২০২৫-২৬ মৌসুমের চ্যাম্পিয়নস লিগে নিজেদের প্রথম ম্যাচ পিএসজি গত রাতে খেলেছে আতালান্তার বিপক্ষে। পার্ক দে প্রিন্সেসে স্বাগতিক পিএসজি জিতেছে ৪-০ গোলে। গোল চারটি করেছেন চার ভিন্ন ফুটবলার। শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে পিএসজির এমন বিধ্বংসী জয়ে শুরু করার নেপথ্যে আছেন কোচ লুইস এনরিকে। পাঁচটি পরিবর্তনের পাঁচটিই করেছেন দ্বিতীয়ার্ধে। যার মধ্যে ৫৮ মিনিটে হোয়াও নেভেসের পরিবর্তে মাঠে নামেন গনসালো রামোস। শেষ মুহূর্তে (৯০ মিনিটের পর রামোসের গোলেই মূলত আতালান্তার জালে এক হালি দিতে পেরেছে পিএসজি। ম্যাচ শেষে পিএসজি কোচ এনরিকে বলেন, ‘দারুণ এক সন্ধ্যা ছিল। প্রতিযোগিতা দারুণভাবে শুরু করেছি। খুবই খুশি আমরা।’

৩ ও ৩৯ মিনিটে মার্কিনিওস ও খিচা কাভারেস্কিয়ার গোলে পিএসজি ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায়। প্রথমার্ধ প্যারিসিয়ানরা শেষ করতে পারত ৩-০ গোলে। কিন্তু ৪৪ মিনিটে পিএসজি ফরোয়ার্ড ব্র্যাডলি বারকোলা পেনাল্টি থেকে গোলের সুযোগ হাতছাড়া করেছেন। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর ৬ মিনিট পর তৃতীয় গোল পেয়ে যায় তারা। ৫১ মিনিটে গোলটি করেন নুনো মেন্দেস। কাভারেস্কিয়া, মেন্দেস দুজনকেই এরপর উঠিয়ে নিয়েছেন এনরিকে। শিষ্যদের পারফরম্যান্স নিয়ে পিএসজি কোচ বলেন, ‘প্রথম দিকে অনেক চাপ ছিল। তবে আমরা অনেক সুযোগ তৈরি করেছি। আতালান্তাকে হারাতে যেমন দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দরকার, তেমনই খেলেছি।’

১৩ আগস্ট টটেনহামের বিপক্ষে টাইব্রেকারে নাটকীয় জয়ে উয়েফা সুপার কাপের শিরোপা জেতে পিএসজি। এরপর থেকে প্যারিসিয়ানদের জয়রথ ছুটছে। ২০২৫-২৬ মৌসুমের লিগ ওয়ানের চার ম্যাচের চারটি জিতে পূর্ণ ১২ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে পিএসজি। সেই ধারাবাহিকতায় এনরিকের দল গত রাতে আতালান্তাকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে। এই ম্যাচের (আতালান্তা) আগেই এনরিকে একরকম হুংকার ছেড়েছিলেন প্রতিপক্ষের উদ্দেশে। চ্যাম্পিয়নস লিগে এনরিকের দলের পরের ম্যাচ ১ অক্টোবর। এই ম্যাচে পিএসজিকে আতিথেয়তা দেবে বার্সেলোনা।

