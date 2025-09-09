বাতিল ফ্লাইট, কাঠমান্ডুতেই আটকা জামালরা

নেপাল থেকে আজ দুপুর ৩টার ফ্লাইটে দেশে ফেরার কথা ছিল বাংলাদেশ ফুটবল দলের। কিন্তু বাতিল করা হয়েছে কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্টের সব ফ্লাইট। তাই হোটেলেই আটকে আছেন জামাল ভূঁইয়ারা।
আজকের পত্রিকাকে জাতীয় দলের আমের খান বলেন, ‘কাঠমান্ডুর অবস্থা খারাপ। আমরা হোটেলেই আছি। ফেরার ব্যাপারে এখনো কোনো আলোচনা হয়নি।’
বাফুফে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, ‘বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল নেপাল থেকে নির্ধারিত সময়ের একদিন আগে আজ বেলা ৩:০০ মিনিটে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের BG 0372 ফ্লাইটে দেশে ফেরার কথা ছিল। তবে নেপালের বর্তমান পরিস্থিতিতে যাত্রা স্থগিত করা হয়েছে। দলের ফেরার বিষয়ে পরবর্তী আপডেট দ্রুত জানানো হবে।’
বিমানবন্দরের পাশে কোটেশ্বর এলাকার কাছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা যাওয়ায় আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বন্ধ রাখা হয়েছে। বিমানবন্দরের মহাব্যবস্থাপক হংস রাজ পাণ্ডে নেপালি সংবাদমাধ্যম কাঠমাণ্ডু পোস্টকে বলেন, ‘বিমানবন্দর বন্ধ হয়নি। আমরা এটিকে বন্ধও করব না।’
সরকারের দুর্নীতি এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম নিষিদ্ধ করার প্রতিবাদে ফুঁসে ওঠা তরুণদের বিক্ষোভে গতকাল সোমবার পুলিশের নির্বিচার গুলিতে অন্তত ১৯ জন নিহত হয়েছে। নেপালের বিপক্ষে বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রীতি ম্যাচটি আজ হওয়ার কথা থাকলেও এমন অস্থিরতার জেরে গতকাল তা বাতিল করা হয়েছে। এর আগে দশরথ স্টেডিয়ামে ৬ সেপ্টেম্বর প্রথম প্রীতি ম্যাচটি ড্র হয়েছে গোলশূন্য ব্যবধানে।