বাফুফের লিগ কমিটি পরিবর্তনের দাবি মোহামেডানের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বাফুফেতে চিঠি পাঠিয়েছে মোহামেডান। ছবি: বাফুফে

ঘরোয়া ফুটবলের নতুন মৌসুম শুরু হয়েছে চ্যালেঞ্জ কাপ দিয়ে। কাল মাঠে গড়াবে ফেডারেশন কাপ। ২৬ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়ার কথা প্রিমিয়ার লিগের। দুটি টুর্নামেন্টের সূচি ইতোমধ্যেই চূড়ান্ত করেছে বাফুফের লিগ কমিটি। তা নিয়ে নাখোশ লিগের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। লিগ কমিটি পরিবর্তনের দাবিতে বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল বরাবর চিঠি পাঠিয়েছে তারা।

চিঠিতে মোহামেডান লিখে, ‘আমরা অনুরোধ করেছিলাম মৌসুমের শুরুতে ক্লাব প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে ফরম্যাট ও সূচি নিয়ে যেন আলোচনা করা হয়। কোনো প্রকার আলোচনা ছাড়াই যে সূচি তৈরি করা হয়েছে, তা ত্রুটিপূর্ণ ও সামঞ্জস্যহীন। এটা ফুটবলের ফুটবলের সামগ্রিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করবে। দেশের ফুটবলের স্বার্থে বর্তমান লিগ কমিটি বিলুপ্ত করে গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ কমিটি গঠন করা প্রয়োজন।’

সূচিতে ত্রুটি কোথায় সে বিষয়ে বাফুফে সভাপতির কাছে লেখা চিঠিতে কিছু উল্লেখ করেনি মোহামেডান। বাফুফের সিনিয়র সহ-সভাপতি ইমরুল হাসান লিগ কমিটির চেয়ারম্যান। তিনি আবার বসুন্ধরা কিংসেরও সভাপতি।

সম্প্রতি নিয়ম করা হয়, বাফুফের নির্বাহী কমিটির কোনো সদস্য ক্লাবের ডাগআউটে দাঁড়াতে পারবেন না।

