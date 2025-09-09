নেপালে জামালদের আতঙ্কের দিন

গণবিক্ষোভে নেপাল এখন উত্তাল। টানা দুই দিনের দুর্নীতিবিরোধী সহিংস প্রাণঘাতী বিক্ষোভের পর নেপালের প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা অলি পদত্যাগ করেছেন। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, নেপালে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলে বাংলাদেশ ফুটবল দলের ঢাকায় ফেরার কথা ছিল কাল। প্রথম ম্যাচ খেললেও রাজনৈতিক অস্থিরতায় বাতিল করতে হয় দ্বিতীয় ম্যাচ। তড়িঘড়ি জামাল-তপুদেরও আজ দেশে ফেরানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু নিরাপত্তার অভাবে হোটেল থেকে নড়তে পারেননি কেউ।
কাঠমান্ডুর হোটেল ক্রাউন ইম্পেরিয়ালে নিজের রুম থেকে বাইরে আগুন দেখে আঁতকে ওঠেন অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া। ভিডিও পোস্ট করে তিনি ফেসবুকে লেখেন, ‘এই মুহূর্তে নেপালে পরিস্থিতি খুব একটা ভালো নয়। আশা করি সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।’ ভিডিওতে জামালকে বলতে শোনা যায়, ‘আমরা এখানে নিরাপদ নই, বাইরে চলে যাই।’
দুপুর ১২টার পর থেকে বাতিল করা হয় নেপাল ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সব ফ্লাইট। আজ বেলা ৩টার ফ্লাইট ধরার কথা ছিল বাংলাদেশ দলের। বিমানবন্দরে যাওয়ার জন্য সেনাবাহিনীর সহায়তারও অনুরোধ করা হয়। কিন্তু কোনো সাড়া মেলেনি। আজ রাতে সাংবাদিকদের জাতীয় দলের ম্যানেজার আমের খান বলেন, ‘আমাদের নিরাপত্তার জন্য কেউ আসতে পারেনি। না পুলিশ, না সেনাবাহিনী। বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের গাড়িও ভাঙচুর করা হয়েছে। একজন ফুটবলার যেকোনো পরিস্থিতিতে লড়াই করার প্রবণতায় থাকে। সবারই পরিবার রয়েছে। তাদেরও চিন্তা আছে। বিশেষ ফ্লাইটে যাওয়া যায় কি না, সেটা নিয়ে চেষ্টা চলছে।’
আজ এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ফেরার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। নেপালে থাকা বাফুফের নির্বাহী সদস্য ইকবাল হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা টিম হোটেলে আছি। বিমানবন্দর রাত ১টা পর্যন্ত বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। নিরাপদে আছি আমরা। খেলোয়াড়েরা আতঙ্কে ভুগছে না। আমাদের সঙ্গে নেপালের ফুটবলাররাও রয়েছে। বাফুফে আমাদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছে। ফেরার ব্যাপারে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে বাফুফে ও বাংলাদেশ দূতাবাস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।’
বাফুফেও এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, ‘নেপালে বর্তমান পরিস্থিতির কারণে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের আজকের বাংলাদেশে যাত্রা স্থগিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নেপালে বাংলাদেশের দূতাবাস ও অল নেপাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (আনফা) খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছে।’
নেপালের বিপক্ষে বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রীতি ম্যাচটি আজ হওয়ার কথা থাকলেও রাজনৈতিক অস্থিরতার জেরে গতকাল তা বাতিল করা হয়েছে। দশরথ স্টেডিয়ামে ৬ সেপ্টেম্বর প্রথম প্রীতি ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র হয়েছে।