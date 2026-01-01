লিগের সম্প্রচার বন্ধ, কী বলছে বাফুফে

গত দুই সপ্তাহ ধরে বাংলাদেশ ফুটবল লিগের খেলা দেখা যাচ্ছে না কোনো টিভি চ্যানেলে। এমনকি চুক্তি করা ওটিটি প্লাটফর্মেও দেখা যায়নি। কাল লিগের প্রথম পর্বের শেষ রাউন্ডের একটি ম্যাচ রয়েছে। সেই ম্যাচও দেখা যাবে না।
জাতীয় দল নিয়ে যতটা আলোচনায় থাকতে চাইছে বাফুফে, ঘরোয়া ফুটবল নিয়ে যেন ঠিক ততটাই বিপরীতমুখী। লিগের খেলা অব্যবস্থাপনায় ভরপুর। মাঠে টানতে পারছে না দর্শক। তার ওপর সম্প্রচারকদের সঙ্গেও তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না।
লিগে দ্বিতীয় পর্বের খেলা শুরু হবে ফেব্রুয়ারিতে। সেই ম্যাচগুলো টিভিতে দেখা যাবে কি না, এমন প্রশ্নে বাফুফে সহসভাপতি ফাহাদ করিম বলেন, ‘আমরা এনিয়ে কাজ করছি।’
৮ রাউন্ড শেষে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে লিগের শীর্ষে আছে বসুন্ধরা কিংস। দুই পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে ফর্টিস এফসি।