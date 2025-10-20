রিয়ালকে শীর্ষে ফিরিয়ে এমবাপ্পের কীর্তি

আগের দিন জিরোনাকে ২–১ গোলে হারিয়ে টেবিলের শীর্ষে উঠেছিল বার্সেলোনা। একদিন যেতেই পুনরায় সিংহাসনের দখল নিল রিয়াল মাদ্রিদ। কিলিয়ান এমবাপ্পের একমাত্র গোলে লা লিগায় গেতাফেকে হারিয়েছে মাদ্রিদের প্রতিনিধিরা। দল জিতিয়ে একটি কীর্তিতে নাম লিখিয়েছেন ফরাসি ফরোয়ার্ড।
স্পেনের শীর্ষ লিগের চলতি আসরে প্রথম ৯ ম্যাচে ১০ গোল করলেন এমবাপ্পে। এর আগে রিয়ালের হয়ে তিনজন ফুটবলার এই কীর্তি গড়েছেন–আলফ্রেডো ডি স্টেফানো, ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো ও অ্যামানসিও। এবার তাঁদের পাশে বসলেন বর্তমানে লস ব্লাঙ্কোসদের সেরা তারকা এমবাপ্পে।
কলিসিয়াম স্টেডিয়ামে দুই অর্ধে দুই রকম ফুটবল খেলেছে রিয়াল। প্রথমার্ধে বিবর্ণ ছিল সফরকারীরা। এই অর্ধে স্পষ্ট সুযোগ তৈরি করতে পারেনি তারা। কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়নি গেতাফে রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের। বিরতির পরই খোলস পাল্টে বের হয়ে আসে রিয়াল। গোছানো ফুটবলে স্বাগতিক রক্ষণে ভীতি ছড়াতে থাকে তারা।
যদিও ফিনিশিংয়ের দুর্বলতায় গোলের দেখা পাচ্ছিল না রিয়াল। ব্যবধান গড়ে দেওয়া গোলের জন্য জায়ান্টদের ৮০ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষায় রাখে গেতাফে। আর্দা গুলেরের পাস থেকে জাল কাঁপান এমবাপ্পে। এই গোলের তিন মিনিট আগে দশজনের দলে পরিণত হয় গেতাফে। বদলি নামার এক মিনিটের মাথায় ভিনিসিয়ুস জুনিয়রকে বাজেভাবে ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন স্বাগতিকদের ফরাসি রাইট ব্যাক অ্যালান নাইওম। একজন কম থাকার সুযোগ কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যায় রিয়াল। ৭ মিনিটের মাথায় আবারও ধাক্কা খায় গেতাফে। লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন অ্যালেক্স সানক্রিস। তাঁর আগে ভিনিসিয়ুসকে ফাউল করেন এই উইঙ্গার। শেষ ১৩–১৪ মিনিট ২ জন কম নিয়ে খেলা গেতাফের জালে আর বল পাঠাতে পারেনি রিয়াল।
৯ ম্যাচ শেষে রিয়ালের সংগ্রহ ২৪ পয়েন্ট। ৮ জয়ের বিপরীতে এক হার তাদের সঙ্গী। দুইয়ে নেমে যাওয়া বার্সার নামের পাশে আছে ২২ পয়েন্ট। ১৭ পয়েন্ট নিয়ে তিনে অবস্থান করছে ভিয়ারিয়াল। ১২ নম্বরে আছে গেতাফে। তাদের সংগ্রহ ১১ পয়েন্ট।