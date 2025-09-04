ঘরের মাঠে মেসির উৎসব পণ্ড করতে চান আরেক আর্জেন্টাইন

বুয়েনস এইরেসের লোলা মেমব্রিভেস থিয়েটারে ‘রকি’ নাটকে অভিনয় করছিলেন নিকো ভাসকেস। নাটকটি শেষ হতেই নিজের এক বন্ধুকে মঞ্চে ডাকলেন এই অভিনেতা। দর্শকের চোখেমুখে তখন রাজ্যের বিস্ময়। মুহূর্তেই আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেলেন তাঁরা। কারণ ভাসকেসের বন্ধুর নাম যে লিওনেল মেসি।
বন্ধুকে দেওয়া কথা রাখতে পেরে মেসির মনে এক অন্যরকম তৃপ্তি কাজ করছিল। মঞ্চে উঠে তাই বলেন, ‘আমি তোমাকে কথা দিয়েছিলাম এখানে আসব। সেই কথা রাখতে পেরেছি। আমার জন্য উপলক্ষটা খুবই বিশেষ। আমার পুরো পরিবার বুয়েনস এইরেসে সহসাই একত্র হয় না। কারণ তারা সব সময় থাকে রোসারিও।’
পরিবারসহ মেসির বুয়েনস এইরেসে আসার কারণটা খুব কম লোকেরই অজানা। কাল বাংলাদেশ সময় ভোর সাড়ে ৫টায় এস্তাদিও মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ভেনেজুয়েলার মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা। ঘরের মাঠে এটিই হতে পারে মেসির শেষ ম্যাচ। খোলাখুলিভাবে না বললেও তেমন কিছুর ইঙ্গিত আগেই দিয়ে রেখেছেন তিনি, ‘আমার জন্য ম্যাচটি খুবই বিশেষ হতে চলেছে। জানি না, এরপর আর কোনো প্রীতি ম্যাচ খেলব কি না। সে কারণে আমার পুরো পরিবার থাকবে স্টেডিয়ামে।’
২০০৫ সালের আগস্টে আর্জেন্টিনার জার্সিতে অভিষেক মেসির। ঘরের মাঠে প্রথম খেলার সুযোগ আসে অবশ্য প্রায় দুমাস পরে। সেবার ম্যাচটি ছিল বিশ্বকাপ বাছাইয়ের। এবারও তাই। ঘরের মাঠে প্রায় ৮৫ হাজার দর্শকের সামনে শেষবারের মতো মেসির পায়ের ছোঁয়া পড়বে বলে। এর সাক্ষী কে না হতে চাইবেন! কাল আর্জেন্টিনায় দিনটি তাই মেসিকে নিয়ে উৎসবে মেতে ওঠার। জয় বা হার মুখ্য নয়।
সেই উৎসব মাটি করতে চান এক আর্জেন্টাইন। শুনতে অবাক লাগছে? কিন্তু এটাই সত্যি। না এমন নয় যে তিনি মেসিকে পছন্দ করেন না। মেসি উন্মাদনায় ডুবে থাকার চেয়ে বরং তাঁর মাথায় এখন ঘুরপাক খাচ্ছে ভেনেজুয়েলাকে বিশ্বকাপে নিয়ে যাওয়ার চিন্তা। সে জন্য আর্জেন্টিনাকে হারানো জরুরি। ভেনেজুয়েলা কোচ ফার্নান্দো বাতিস্তা তাই হুংকারই দিলেন, ‘আমরা এখানে মেসির উৎসব নষ্ট করতে এসেছি। বিশ্বকাপে জায়গা করে নেওয়ার জন্য খেলতে এসেছি আমরা। হ্যাঁ, এখানে যা হচ্ছে সেটার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে। তবে আমরা এখানে উৎসব করতে আসিনি, খেলতে এসেছি গুরুত্বপূর্ণ কিছুর জন্য লড়াই করতে।’
আর্জেন্টিনার অবশ্য সেই চিন্তা নেই। ১৬ ম্যাচে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থেকে বিশ্বকাপের টিকিট আগেই কেটে রেখেছে তারা। দল গুছিয়ে নিতে কোচ লিওনেল স্কালোনির চোখ এখন তরুণদের পরখ করায়। তবে মেসিকে রেখেই যে একাদশ সাজাবেন তিনি; সেটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই, ‘তাঁকে যত দিন পাচ্ছি চলুন উপভোগ করি, যা হওয়ার হবে। কখন অবসর নিতে হবে সেই অধিকারটা সে আদায় করে নিয়েছে এবং আমরা তাকে পূর্ণ সমর্থন জানাব।’
এমন পরিবেশে আবেগ ধরে রাখাই যে কঠিন হয়ে পড়বে মেসির জন্য!